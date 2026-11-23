Todo indica que “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson va por buen camino, pues ahora da un paso importante en su distribución a nivel mundial, lo cual casi asegura un estreno de gran proporción.

Algo que Mel Gibson debía de asegurar luego de que la filmación de “La Resurrección de Cristo” terminara en este 2026, entrando directamente a la etapa de postproducción para su estreno en dos años.

La Pasión de Cristo (Icon Productions)

¿Cómo queda la distribución internacional de “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson?

De acuerdo con el reporte de Variety, “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson ya encontró distribuidora, siendo llevada en Estados Unidos por Lionsgate, mientras que en Italia llegará de la mano de RAI Cinema y Leone Film Group.

Asimismo, “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson ya cerró acuerdos de distribución en el resto de Europa, asegurando su llegada a cines en España, Francia, Alemania y otros países de la zona.

De momento no se ha dado a conocer la distribuidora ni la llegada de la película a salas de América Latina y México, aunque se espera que se llegue a una resolución en las próximas semanas.

En cuanto al estreno en cines, la primera parte se estrenará el 6 de mayo de 2027, mientras que la segunda parte llegará a los cines el 25 de mayo de 2028.

Jim Caviezel en La Pasión de Cristo (Especial)

¿De qué trata “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson?

Como su nombre lo indica, “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson es una continuación directa de “La Pasión de Cristo” de 2004, donde se contarán los 3 días entre la muerte de Jesús y su regreso.

“La Resurrección de Cristo” se dividirá en dos partes, pues se abordará tanto lo sucedido en el plano terrenal, como el viaje espiritual de Cristo tras su muerte, recorriendo distintos planos de la existencia, incluyendo el cielo y el infierno.

Cada una de las entregas costó 100 mdd, lo que indica la ambición que se tiene con la obra, más si se toma en cuenta que la obra original costó alrededor de 30 mdd.

Se espera que sea una de las películas más comentadas en su estreno, sobre todo porque competirá contra las grandes producciones de Hollywood en dos años consecutivos.