Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y activista social, fue asesinado el 4 de noviembre en Acapantzingo, Morelos.

Además de su trabajo dentro de la política, Gabriel Rivas Ríos tenía una larga trayectoria en defensas territoriales y ambientales, especialmente su oposición al proyecto inmobiliario en La Cazahuatera.

Tras su asesinato, las autoridades lograron la detención y vinculación a proceso de Ricardo Alejandro como presunto autor material, aunque la familia de Gabriel Rivas Ríos sostiene que hubo un segundo atacante.

¿Quién fue Gabriel Rivas Ríos, exregidor de Morena en Cuernavaca?

Gabriel Rivas Ríos, conocido popularmente como el “regidor del pueblo”, fue un destacado activista, defensor de derechos humanos, líder comunitario y político morelense con una trayectoria de más de 50 años en movimientos sociales.

Gabriel Rivas Ríos, exregidor de Morena en Cuernavaca (Tomada de video)

Al momento de su asesinato en noviembre de 2026, se desempeñaba como regidor por el partido Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca para el periodo 2025-2027.

Gabriel Rivas Ríos nació el 26 de septiembre de 1954 en el poblado de Acapantzingo, Cuernavaca.

El 4 de noviembre, Gabriel Rivas Ríos fue asesinado a balazos en un ataque directo mientras circulaba en su vehículo por la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Ocurrió apenas unas horas después de haber acudido al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar que se frenaran las obras en La Cazahuatera.

¿Cuántos años tenía Gabriel Rivas Ríos, exregidor de Morena en Cuernavaca?

Gabriel Rivas Ríos tenía 72 años.

¿Quién fue la esposa de Gabriel Rivas Ríos?

Gabriel Rivas Ríos se casó con Amelia Hernández Ponce, presidenta de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado.

¿Qué signo zodiacal fue Gabriel Rivas Ríos?

Gabriel Rivas Ríos fue del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tenía Gabriel Rivas Ríos?

Gabriel Rivas Ríos mantuvo la mayor parte de su entorno familiar en privado.

Sin embargo, tras su fallecimiento la delegación en Morelos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) envió sus condolencias a su hija Tania Rivas González, quien se desempeña como secretaria general del comité estatal de dicho organismo.

Gabriel Rivas Ríos (Redes sociales)

¿Qué estudió Gabriel Rivas Ríos?

No hay información pública sobre los estudios de Gabriel Rivas Ríos.

¿En qué trabajó Gabriel Rivas Ríos?

En la década de 1970, Gabriel Rivas Ríos trabajó como obrero textil en la fábrica Nobilis Lees (Textiles Morelos) e impulsó el Movimiento Sindical Independiente en el Valle de Cuernavaca para promover la democracia sindical al margen de la CTM.

Tras enfrentar amenazas de muerte por su actividad huelguística, contó con la protección del obispo Sergio Méndez Arceo y se trasladó a la Ciudad de México, donde se desempeñó como secretario de Conflictos de la Coordinadora Sindical Nacional.

En 1976 participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y colaboró en la revista Punto Crítico junto a Raúl Álvarez Garín.

En 1988 se integró al Frente Democrático Nacional (FDN) en apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

En 1989, Gabriel Rivas Ríos fue cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos.

Más adelante, militó en otras fuerzas políticas (como el PT y Movimiento Ciudadano) y participó activamente en la fundación de Morena en la entidad.

Ocupó una curul en el Congreso del Estado de Morelos como diputado local por el PRD durante la XLVI Legislatura (1994–1997).

En 2024 fue electo regidor de Cuernavaca por Morena. En el cabildo presidió las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad.

Gabriel Rivas Ríos se caracterizó por su postura crítica frente a la administración del alcalde José Luis Urióstegui y propuso reducir el sueldo de los integrantes del cabildo a la mitad.

Fundó y dirigió la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Salgado Delgado” (nombrada así en memoria del activista asesinado en 2015), conformada en gran medida por adultos mayores para enfrentar abusos de autoridad y exigir servicios dignos.

Gabriel Rivas (Redes sociales)

Lideró protestas contra incrementos en el impuesto predial (frenando un aumento proyectado del 1,000% en 2011), así como contra alzas a las tarifas del agua potable, la luz y el transporte público.

Gabriel Rivas Ríos participó en la resistencia contra el proyecto comercial del Casino de la Selva en 2001 y respaldó la lucha comunitaria en Tepoztlán contra la construcción de un club de golf.

En su última etapa, encabezó la defensa de “La Cazahuatera”, la última reserva de selva baja en Cuernavaca, oponiéndose a la edificación del desarrollo inmobiliario de lujo “AltoVerde”.

Denunció la proliferación de bares clandestinos cerca del campus universitario, la expedición irregular de licencias de alcohol y las presiones del crimen organizado dentro del ámbito municipal.