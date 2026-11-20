Peter Hernández, músico de doo-wop y padre de Bruno Mars, fue una de las primeras influencias artísticas del cantante y quien lo acercó a la música desde su infancia en Hawái.

Su trayectoria estuvo ligada a los espectáculos musicales y a la cultura de entretenimiento de Honolulu.

El músico murió el 10 de noviembre de 2026, a los 74 años. La noticia fue confirmada públicamente por Bruno Mars el 19 de noviembre, a través de un mensaje en redes sociales en el que recordó las enseñanzas de su padre y su influencia en su vida.

¿Quién fue Peter Hernández?

Peter Hernández fue un músico y percusionista que se especializó en el género doo-wop, una corriente musical derivada del rhythm and blues que alcanzó popularidad en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

Creció en Brooklyn, Nueva York, y posteriormente se trasladó a Hawái, donde desarrolló su carrera artística y formó Peter Hernandez and the Love Notes, agrupación con la que se presentaba en distintos espectáculos musicales.

Peter Hernández, padre de Bruno Mars (Instagram | @brunomars)

Su trabajo contribuyó a acercar el doo-wop a los escenarios de Hawái, donde también participó en presentaciones junto a su familia.

¿Cuántos años tenía Peter Hernández?

Peter Hernández tenía 74 años al momento de su fallecimiento.

¿Quién era la esposa de Peter Hernández?

Peter Hernández estuvo casado con Bernadette San Pedro Bayot, cantante y bailarina de origen filipino.

Bernadette participaba junto a Peter en espectáculos musicales en Hawái, donde ambos compartían su pasión por el entretenimiento. La pareja se separó posteriormente, aunque sus hijos crecieron rodeados de música y presentaciones artísticas.

Bernadette murió el 1 de junio de 2013, a los 55 años, a causa de un aneurisma cerebral.

Peter Hernández con Bernadette, su esposa (Instagram | @brunomars)

¿Qué signo zodiacal era Peter Hernández?

El músico Peter Hernández nació el 20 de septiembre de 1952, por lo que su signo zodiacal era Virgo.

¿Quiénes eran los hijos de Peter Hernández?

Peter Hernández tuvo seis hijos con Bernadette San Pedro Bayot: Bruno Mars, Eric Hernandez y sus cuatro hijas, quienes también crecieron en un entorno musical.

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernandez, se convirtió en uno de los artistas internacionales más reconocidos del pop y el R&B. Su hermano Eric es baterista y forma parte de la banda que acompaña al cantante.

Sus cuatro hermanas, Jaime, Tiara, Tahiti y Presley, también han estado vinculadas a la música y al entretenimiento, e incluso formaron el grupo LYLAS.

Bruno Mars (Bruno Mars Twitter @BrunoMars )

¿Qué estudió Peter Hernández?

No existe información documentada sobre los estudios académicos de Peter Hernández.

Su trayectoria estuvo enfocada principalmente en la música, las presentaciones en vivo y el desarrollo de agrupaciones de entretenimiento, actividades a través de las cuales construyó su carrera artística.

¿En qué trabajó Peter Hernández?

Peter Hernández se dedicó profesionalmente a la música, principalmente como percusionista y cantante de doo-wop. Fundó Peter Hernandez and the Love Notes, un espectáculo musical que llegó a reunir a numerosos artistas en el escenario.

Durante sus presentaciones en Hawái, incorporó a sus hijos a los números musicales. Bruno Mars comenzó a participar desde muy pequeño, imitando a Elvis Presley bajo el nombre de Little Elvis.

Peter también fue una de las primeras personas en enseñarle música a Bruno y a su hermano Eric, quienes aprendieron a tocar percusiones desde niños.