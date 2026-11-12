Un grupo de cuatro sujetos enmascarados ingresó de madrugada a la residencia en Australia de los famosos actores Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

Aunque Elsa Pataky escuchó ruidos extraños por los ladridos de las mascotas, no descubrió el asalto hasta la mañana siguiente al revisar las grabaciones de seguridad.

Los maleantes lograron sustraer tres automóviles del garaje que tenían las llaves puestas y ningún integrante de la familia resultó lastimado. Las autoridades locales acudieron al llamado de inmediato y lograron recuperar dos de los vehículos en distintas localidades cercanas.

Cuatro encapuchados robaron la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

El robo a la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth ocurrió durante la madrugada del 11 de noviembre en su residencia de Broken Head, al sur de Byron Bay (Australia), mientras los actores y sus tres hijos (India Rose, Sasha y Tristan) dormían en el interior.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky sufren robo en Australia (Agencia México )

Alrededor de las 2:00 a. m., cuatro hombres encapuchados con pasamontañas -dos de ellos armados con cuchillos- escalaron la valla de seguridad perimetral de la propiedad.

Elsa Pataky se despertó a esa hora debido a los ladridos de sus perros, pero volvió a dormirse al no percibir ruidos extraños en el interior de la casa.

A la mañana siguiente, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para averiguar qué había alterado a las mascotas, la actriz descubrió la presencia de los intrusos. Sobre las 7:30 a. m., el matrimonio llamó de inmediato a la policía.

Los asaltantes entraron al garaje y sustrajeron tres vehículos que estaban estacionados con las llaves puestas: un automóvil eléctrico BYD, una camioneta RAM y una camioneta Ford Raptor.

Autoridades recuperan dos de los tres automóviles que le robaron a Chris Hemsworth

La Policía de Nueva Gales del Sur (NSW Police) asumió el caso tras recibir la denuncia del matrimonio alrededor de las 7:30 a. m. del 11 de noviembre.

Los agentes acudieron a la propiedad en Broken Head para acordonar la zona y establecer formalmente una escena del crimen.

Los detectives cuentan con los registros de las cámaras de seguridad (CCTV) de la mansión, que captaron a cuatro hombres con pasamontañas (dos de ellos armados con cuchillos) escalando la valla de acceso y entrando al garaje.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky sufren robo en Australia (Agencia México )

Mediante un operativo desplegado en las rutas de la región de Northern Rivers, las autoridades han logrado recuperar dos de los tres automóviles; uno abandonado en Coraki (a una hora de camino de la residencia) y otro en Tabulam (a más de dos horas hacia el interior).

El tercer automóvil sigue sin aparecer y su rastreo continúa activo. Los cuatro delincuentes continúan prófugos y por el momento no se han presentado cargos ni realizado arrestos.

La policía ha solicitado la colaboración ciudadana a través del canal Crime Stoppers para recabar cualquier pista que ayude a dar con su paradero.