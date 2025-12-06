Te contamos quién es Walton Goggins, el actor de series como The White Lotus, Fallout, entre otras producciones.

Con sus recientes actuaciones, Walton Googins se ha convertido en un interprete muy popular entre el público.

¿Quién es Walton Goggins?

Walton Sanders Googins Jr., mejor conocido como Walton Goggins es un actor estadounidense de cine y televisión.

La carrera de Walton Googins es conocida por sus actuaciones en series como The White Lotus y Fallout.

Así como aparecer en The Shield y la película The Hateful Eight de Quentin Tarantino.

Walton Goggins (@waltongogginsbonafide / Instagram)

¿Cuántos años tiene Walton Goggins?

En la actualidad, Walton Goggins tiene 54 años de edad. Nació el 10 de noviembre de 1971 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Walton Goggins?

El actor Walton Goggins está casado con la escritora y directora Nadia Conners. La pareja se casó en 2011.

Walton Goggins (@waltongogginsbonafide / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Walton Goggins?

Por su fecha de nacimiento, a Walton Goggins le corresponde el signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Walton Goggins?

Walton Goggins tiene un hijo llamado Augustus Somerset Goggins.

Walton Goggins (@waltongogginsbonafide / Instagram)

¿Qué estudió Walton Goggins?

Se sabe que Walton Googins se educó en la Universidad del Sur de Georgia.

Walton Goggins (@waltongogginsbonafide / Instagram)

¿En qué ha trabajado Walton Goggins?

La carrera actoral de Walton Goggins inició hacia finales de los años ochenta con “En el calor de la noche”.

Durante las siguiente décadas, Walton Googins comenzaría a tener apariciones recurrentes en diversas producciones.

Las películas y series más populares en las que ha participado Walton Goggins son:

Asesinato en Mississippi (1990)

El showman de los sábados (1992)

Eternamente joven (1992)

El Karate Kid 4 - La nueva aventura (1994)

Terror Profundo (Humanoides del abismo 2) (1996)

El apóstol (1997)

Un asesino anda suelto (1997)

El cuervo 3 (2000)

Shanghai Kid (2000)

Daddy and Them (2001)

The Shield: Al margen de la ley (2002)

Identidad desconocida (2002)

La casa de los 1000 cuerpos (2003)

Burt Munro. Un sueño, una leyenda (2005)

Randy and the Mob (2007)

That Evening Sun (2009)

Daño Extremo (2009)

Justified (2010)

Cowboys & Aliens (2011)

Lincoln (2012)

Django sin cadenas (2012)

The Hateful Eight (2015)

Six (2017)

Ant-Man and The Wasp. El hombre hormiga y La avispa (2018)

The Unicorn (2019)

Justified: Ciudad salvaje (2023)

Fallout (2024)

The White Lotus 3 (2025)

Walton Goggins (@waltongogginsbonafide / Instagram)

Walton Goggins aparece en la lista de Google de actores más buscados de 2025

Google reveló su lista de actores más buscados de 2025. En dicho ranking aparece Walton Goggins.

El décimo puesto es para el actor por sus apariciones en las series The White Lotus temporada 3 y Fallout.

Aquí la lista completa con los actores que fueron tendencia este año: