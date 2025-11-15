Te contamos por qué The White Lotus hizo que miles buscaran lorazepam en Google.

La tercera temporada de la serie The White Lotus tuvo un impacto bastante peculiar entre los espectadores.

Por esta razón The White Lotus hizo que miles buscaran lorazepam en Google

Un estudio de la Universidad de California, publicado por Jama Health Forum, encontró que durante 12 semanas, las búsquedas en Google de lorazepam aumentaron 1.6 millones.

Esto por el consumo del medicamento que hace Victoria Ratliff en The White Lotus 3.

The White Lotus (HBO Max)

El personaje de Victoria, interpretado por Parker Posey -de 57 años de edad- toma lorazepam con vino blanco para tratar su ansiedad social e insomnio.

Cuando Victoria Ratliff toma el fármaco, su comportamiento hace que arrastre las palabras y se quede dormida durante la cena con su familia.

La investigación de la Universidad de California puso en evidencia que se dio un “aumento significativo” en las búsquedas del lorazepam.

Aunque, curiosamente, no hubo el interés por otras benzodiazepinas de prescripción que no se mencionan en la serie de HBO Max.

De acuerdo con Eric Leas, quien colaboró en el estudio, eso representa que:

“...podría haber un grupo de personas que realmente quieren averiguar cómo obtener ese medicamento en línea”. Eric Leas

Advierten de los riesgos del lorazepam tras aumentar búsquedas en Google por The White Lotus

A lo largo de The White Lotus, Victoria Ratliff ofrece lorazepam a su esposo, Timothy, quien después desarrolla dependencia al medicamento.

De acuerdo con Kevin Yang, investigador que participó en el estudio, la serie de HBO Max mostró los beneficios del lorazepam y no sus riesgos.

Victoria Ratliff combinaba el fármaco con alcohol , algo que no es recomendado.

Además de que el medicamento se usa a corto plazo, ya que consumirlo por mucho tiempo genera dependencia y presenta riesgos como:

Depresión respiratoria

Deterioro cognitivo

The White Lotus (HBO Max)

Yang señaló en un comunicado que una de cada cinco personas a las que les recetan benzodiazepinas “acaba haciendo mal uso del ellas”.

Por ello, el investigador señaló que la industria del entretenimiento y los productores deberían tener cuidado con el impacto que puede tener el consumo de drogas en los programas.

En ese sentido, recomendó que se incluyan advertencias al principio y final de cada episodio.

Lo mismo pidió para los motores de búsqueda, quienes deberían ofrecer advertencias informativas a las personas que busquen cómo obtener el medicamento

Además, Yang pidió “tomar con cautela todo lo que se muestra en los medios de comunicación” y en cuestiones de medicamentos siempre hablar con los médicos.