Te contamos quién es Quentin Tarantino, director de cine, productor y guionista de películas como Kill Bill.

Uno de los realizadores más importantes que existen en la actualidad, es Quentin Tarantino.

¿Quién es Quentin Tarantino?

Quentin Jerome Tarantino, mejor conocido solo como Quentin Tarantino, es un director, productor, guionista y actor estadounidense.

A lo largo de su carrera, Quentin Tarantino ha consolidado un estilo fílmico lleno de referencias a la cultura pop que encanta a los cinéfilos.

Quentin Tarantino (Robert Pratta / Reuters)

¿Cuántos años tiene Quentin Tarantino?

En la actualidad, Quentin Tarantino tiene 62 años de edad. Nació el 27 de marzo de 1963, en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Quentin Tarantino?

La esposa de Quentin Tarantino es la cantante y modelo israelí, Daniella Pick, de 42 años de edad. La pareja se casó en 2018.

Quentin Tarantino y Daniella Pick (Robert Pratta / Reuters)

¿Qué signo zodiacal es Quentin Tarantino?

Por su fecha de nacimiento, Quentin Tarantino es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Quentin Tarantino?

Se sabe que Quentin Tarantino tiene dos hijos.

Quentin Tarantino (REUTERS / Robert Pratta)

¿Qué estudió Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino asistió a la escuela superior de Narbonne en Harbor City.

No obstante, la abandonó a los 15 años para tomar clases de interpretación en la James Best Theater Company en Toluca Lake.

Quentin Tarantino (AP/Virginia Mayo)

¿En qué ha trabajado Quentin Tarantino?

Previo a comenzar su carrera como cineasta, Quentin Tarantino trabajó en el videoclub Video Archives en Manhattan Beach, en Los Ángeles.

Ahí, Tarantino aprendió mucho sobre cine y escribió un par de guiones con los que pretendía debutar como director.

En 1992 se convertiría en un referente del cine independiente con su película Perros de Reserva.

De ahí en adelante, la carrera de Tarantino lograría más popularidad. Hasta el momento, estas son las películas que ha filmado:

Reservoir Dogs (1992)

Pulp Fiction (1994)

Jackie Brown (1997)

Kill Bill: Volumen 1 (2003)

Kill Bill: Volumen 1 (2004)

Death Proof (2007)

Bastardos sin gloria (2009)

Django Unchained (2012)

The Hateful Eight (2015)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

El cine de Tarantino ha sido merecedor del Premio Oscar a Mejor Guion Original por Pulp Fiction.

Además de Globos de Oro, Premios BAFTA y la Palma de oro del Festival de Cannes.

Quentin Tarantino (VALERIE MACON / AFP)

Quentin Tarantino revela su top 20 de las mejores películas del siglo XXI

El director Quentin Tarantino dio a conocer su top 20 de las él cree que son las mejores películas del siglo XXI.

La lista demuestra que Tarantino tiene un gusto ecléctico en cine al reunir entre sus favoritas cintas de diversos estilos y géneros:

Black Hawk Down (Ridley Scott) Toy Story 3 (Lee Unkrich) Lost in Translation (Sofia Coppola) Dunkirk (Christopher Nolan) There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) Zodiac (David Fincher) Unstoppable (Tony Scott) Mad Max: Fury Road (George Miller) Shaun of the Dead (Edgar Wright) Midnight in Paris (Woody Allen) Battle Royale (Kinji Fukasaku) Big Bad Wolves (Aharon Keshales and Navot Papushado) Jackass: The Movie (Jeff Tremaine) School of Rock (Richard Linklater) The Passion of the Christ (Mel Gibson) The Devil’s Rejects (Rob Zombie) Chocolate (Prachya Pinkaew) Moneyball (Bennett Miller) Cabin Fever (Eli Roth) West Side Story (Steven Spielberg)