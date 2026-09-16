Valentina Ferrer es una modelo, empresaria y exreina de belleza argentina, reconocida por haber sido coronada Miss Argentina 2014 y por su trayectoria en la industria internacional de la moda.

Actualmente, Ferrer continúa vinculada al modelaje, el mundo del bienestar y la creación de contenido en redes sociales. La modelo volvió al centro de la atención mediática el 16 de septiembre de 2026, cuando confirmó públicamente el fin de su relación con J Balvin, después de varios años juntos.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer es una modelo y empresaria argentina nacida en Villa Carlos Paz, Córdoba. Su carrera en los reflectores comenzó desde joven y tomó mayor relevancia en 2014, cuando ganó los títulos de Miss Córdoba y Miss Argentina.

Posteriormente representó a Argentina en Miss Universo 2014, donde consiguió clasificarse entre las 10 finalistas. Su participación en el certamen impulsó su carrera internacional y posteriormente firmó con la agencia Wilhelmina Models.

Como modelo, ha participado en pasarelas y campañas en distintos mercados, incluidos México, Estados Unidos, Brasil y Argentina. También ha tenido participaciones en televisión y proyectos audiovisuales.

Además de su trabajo en la moda, Ferrer se ha desarrollado como empresaria y creadora de contenido, con intereses relacionados con el bienestar, la belleza y el estilo de vida.

Valentina Ferrer, la modelo y exreina de belleza argentina (@valentinaferrer/Instagram)

¿Qué edad tiene Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer tiene 32 años al 16 de septiembre de 2026. Nació el 19 de diciembre de 1993 en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

¿Valentina Ferrer tiene pareja?

Actualmente, Valentina Ferrer no tiene una pareja sentimental públicamente confirmada. El 16 de septiembre de 2026 confirmó el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin.

¿Qué signo zodiacal es Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer es Sagitario, debido a que nació el 19 de diciembre. En la astrología occidental, Sagitario es un signo asociado con características como el entusiasmo, la independencia, la curiosidad y el interés por explorar nuevas experiencias.

Su elemento es fuego, al igual que Aries y Leo. Estas características corresponden a interpretaciones astrológicas y no constituyen una descripción verificable de la personalidad de Ferrer.

¿Valentina Ferrer tiene hijos?

Sí. Valentina Ferrer tiene un hijo fruto de su relación con J Balvin. El pequeño nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York.

Tras confirmar su separación de J Balvin en septiembre de 2026, Ferrer señaló que ambos mantendrán como prioridad acompañar a Río y procurar su bienestar.

¿Qué estudió Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer realizó sus estudios en el Instituto Parroquial Bernardo D’Elía, antes de trasladarse a Buenos Aires para comenzar su trayectoria profesional como modelo.

¿En qué ha trabajado Valentina Ferrer?

La trayectoria profesional de Valentina Ferrer se ha desarrollado principalmente en el modelaje, los concursos de belleza, la televisión y el emprendimiento.

Después de obtener el título de Miss Argentina, amplió su carrera hacia mercados internacionales y trabajó con distintas agencias y plataformas de moda.