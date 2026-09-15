Jean Elizabeth Smart es una actriz estadounidense de cine, televisión y teatro que alcanzó una nueva etapa de reconocimiento con su papel de Deborah Vance en Hacks.
Este 14 de septiembre de 2026, Jean Elizabeth Smart ganó por quinta ocasión consecutiva el Emmy a Mejor actriz principal de comedia por la serie, con lo que hizo historia en los premios.
¿Quién es Jean Smart?
Jean Elizabeth Smart es una actriz estadounidense nacida en Seattle, Washington. Comenzó su trayectoria artística en el teatro antes de incorporarse a producciones de televisión y cine.
Entre sus primeros papeles reconocidos se encuentra el de Charlene Frazier Stillfield en la serie Designing Women.
Posteriormente, participó en producciones como Frasier, Samantha Who? y 24, además de interpretar a Deborah Vance en Hacks.
¿Cuántos años tiene Jean Smart?
Jean Smart tiene 75 años.
¿Quién es la pareja de Jean Smart?
La actual pareja de Jean Smart es el actor Joe Pacheco. Ambos hicieron pública su relación al aparecer juntos en eventos de la industria y posteriormente fueron vistos en distintas ceremonias de premios.
Antes de esta relación, Smart estuvo casada durante 33 años con el actor Richard Gilliland, a quien conoció durante el rodaje de Designing Women. Gilliland murió en marzo de 2021.
¿Qué signo zodiacal es Jean Smart?
Jean Smart nació el 13 de septiembre de 1951 en Seattle, Washington, por lo que su signo zodiacal es Virgo.
¿Jean Smart tiene hijos?
Jean Smart tiene dos hijos, Connor y Forrest Gilliland.
Connor nació en 1989, mientras que Forrest fue adoptado por Smart y Gilliland en 2009.
¿Qué estudió Jean Smart?
Jean Smart estudió actuación en la Universidad de Washington, donde se graduó del programa de formación profesional para actores.
Antes de comenzar su trayectoria en televisión y cine, desarrolló buena parte de su carrera en el teatro, incluyendo producciones regionales y posteriormente trabajos en Broadway.
¿En qué series y películas ha trabajado Jean Smart?
Jean Smart ha construido una trayectoria de varias décadas en televisión, cine y teatro. Entre sus trabajos destacan:
- Designing Women
- Frasier
- Samantha Who?
- 24
- Hacks
También ha participado en películas como Garden State y Babylon, además de prestar su voz para producciones animadas como Kim Possible.
¿Cuántos premios Emmy ha ganado Jean Smart? La actriz vuelve a ganar por Hacks
Jean Smart suma ocho premios Emmy de actuación después de su victoria de 2026.
Sus primeros reconocimientos llegaron por Frasier y Samantha Who?, mientras que su papel de Deborah Vance en Hacks le permitió ganar el Emmy de actriz principal de comedia durante las cinco temporadas de la serie.
Con su quinto triunfo consecutivo por Hacks, Smart se convirtió en la primera intérprete en ganar el premio por cada temporada de una misma serie y empató con Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus en el récord de ocho Emmys de actuación.