Carla Jeffery fue una de las actrices jóvenes más constantes de Hollywood de los últimos años, estando relacionada a Disney desde hace casi una década.

Carla Jeffery fue reconocida por su papel como Bree en las películas de ZOMBIES, además de tener apariciones memorables en diversas series de televisión.

¿Quién fue Carla Jeffery?

Carla Jeffery fue una actriz estadounidense nacida en Houston, Texas. Reconocida principalmente por su trabajo en producciones de Disney, incluyendo la franquicia de películas y series de Zombies.

Carla Jeffery (@Carlajjeffery)

¿Qué edad tenía Carla Jeffery?

Carla Jeffery murió a la edad de 33 años. Nació el 10 de julio de 1993 y su defunción ocurrió el 1 de septiembre de 2026.

¿Quién era el esposo de Carla Jeffery?

No hay detalles sobre una posible relación que sostuviera Carla Jeffery previo a su muerte. El único familiar conocido es su hermano, Carlon Jeffery.

¿Qué signo zodiacal era Carla Jeffery?

Al haber nacido el 10 de julio de 1993, el signo zodiacal de Carla Jeffery era Cáncer.

Carla Jeffery (@Carlajjeffery)

¿Cuántos hijos tenía Carla Jeffery?

No existe información sobre posibles hijos o hijas relacionadas a Carla Jeffery.

¿Qué estudió Carla Jeffery?

No hay datos que indiquen que Carla Jeffery cursó la educación superior. Dado que inició su carrera actoral a los 13 años, se estima que por lo menos terminó la educación básica.

¿En qué trabajó Carla Jeffery?

Carla Jeffery trabajó formalmente como actriz desde su adolescencia, siempre relacionada a series y películas para televisión.

Aquí tienes las producciones en las que participó Carla Jeffery:

Zombies: Interpretó a Bree en las películas Zombies, Zombies 2, Zombies 3, Zombies: La serie re-animada - Cortos y Zombies: La serie re-animada

Spider-Man de Marvel: Interpretó a Mania

Scream Queens: Interpretó a Carla

Amigas cuando sea: Interpretó a Karen

Suburgatorio: Interpretó a Shira

A todo ritmo: Interpretó a Margie

¡Buena suerte, Charlie!: Interpretó a Jean

iCarly: Interpretó a Chica

Phat Girlz: Interpretó a Jazmine Biltmore

El Show de Larry David: Interpretó a Keysha Black