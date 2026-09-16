La ruptura entre Valentina Ferrer y J Balvin puso fin a una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latinoamericano después de ocho años juntos.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”. Comunicado de Valentina Ferrer.

La confirmación llegó a través de un comunicado compartido por la modelo argentina de 32 años, quien explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta y con el bienestar de su hijo Río como principal prioridad.

Aunque los rumores circulaban desde semanas atrás, el anuncio oficial aclaró el futuro de Valentina Ferrer y J Balvin, mientras el cantante colombiano mantiene silencio público sobre la separación.

Valentina Ferrer y J Balvin terminan su relación

Con el paso de los días del mes de septiembre se fortalecían los rumores de que Valentina Ferrer y J Balvin habían terminado, pero la confirmación oficial sucedió hasta este 16 de septiembre de 2026.

Con un comunicado por la modelo de Argentina, explicó abruptamente que tras años de compartir momentos juntos, “José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Ferrer apuntó que la decisión con José, el nombre de J Balvin, fue tomada con amor, respeto y sobre todo priorizando a su hijo en común.

Asimismo, Valentina Ferrer pidió comprensión y respeto para que ambos pudieran pasar este proceso “con tranquilidad”, tratándose de un momento personal.

Comunicado de Valentina Ferrer sobre el fin de su relación con J Balvin. (@valentinaferrer )

J Balvin calla sobre su separación; celebra su regreso a los Latin Grammy

Pese a que Valentina Ferrer hizo oficial el fin de su relación de J Balvin, el reguetonero ha decidido guardar silencio tras la confirmación con el comunicado.

Una hora antes de que la modelo publicara en sus redes sociales la confirmación, J Balvin compartió en Instagram Stories la nominación en los Latin Grammy que se llevó con Ryan Castro por su disco Omerta bajo la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

J Balvin celebra su regreso a los Latin Grammy. (@jbalvin)

Esta historia se da en un contexto previo en el que J Balvin despotricó contra los Latin Grammy en 2021, por no tomar en cuenta al género urbano y solo verlo como show, lo que provocó una pelea con Residente.

Esta nominación sería oficialmente el regreso de J Balvin a los Latin Grammy tras la discusión de hace cinco años. Sin embargo, ahora está siendo opacada por su separación.

Hasta el momento, el reguetonero no ha hablado sobre el fin de su relación con Valentina Ferrer.