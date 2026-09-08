Estefanía Villarreal se convirtió en una de las actrices más recordadas de la televisión mexicana gracias a su papel de Celina Ferrer en Rebelde, producción que marcó a toda una generación entre 2004 y 2006.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, inició su formación artística desde temprana edad y logró construir una carrera estable en la actuación, participando en telenovelas, cine y proyectos musicales.

Más de dos décadas después de su debut, la actriz continúa vigente en la industria del entretenimiento con nuevos proyectos en televisión.

Estefanía Villarreal, actriz. (@estefaniavillarrealvillarreal)

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal Villarreal es una actriz mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León.

Su mayor reconocimiento llegó con Rebelde, telenovela de Televisa transmitida entre 2004 y 2006, donde interpretó a Celina Ferrer Mitre, amiga cercana de Mía Colucci, personaje de Anahí.

¿Cuántos años tiene Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal nació el 11 de marzo de 1987, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Quién es el esposo de Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal se comprometió en 2019 con Gidi Schwartz, después de que él le entregara un anillo durante un viaje en crucero. La pareja planeaba casarse en abril de 2020, pero la boda fue pospuesta.

En septiembre de 2020, Villarreal volvió a compartir públicamente su compromiso pero se canceló por exceso de trabajo y proyectos profesionales.

¿Estefanía Villarreal tiene hijos?

Estefanía Villarreal no tiene hijos.

¿Qué estudió Estefanía Villarreal?

La actriz ha contado que su acercamiento a las artes escénicas comenzó desde niña y que estudió teatro antes de iniciar profesionalmente su carrera.

Durante su adolescencia también cursaba la preparatoria en Monterrey cuando tuvo contacto con una convocatoria relacionada con Televisa, experiencia que posteriormente la llevó a realizar una audición.

Estefania Villarreal (@estefaniavillarrealvillarreal)

¿En qué ha trabajado Estefanía Villarreal?

Antes de consolidarse como Celina Ferrer, Villarreal tuvo una participación en Carita de ángel. Después de Rebelde, continuó trabajando en producciones como:

Cuidado con el ángel

Un refugio para el amor

Camelia la Texana

Yo no creo en los hombres

Despertar contigo

Y mañana será otro día

En cine participó en la película Gloria, estrenada en 2014, donde interpretó a Susana Figueroa. También formó parte del proyecto musical C3Q’S, junto con Angelique Boyer y Zoraida Gómez, durante la etapa de Rebelde.

La actriz continúa activa en televisión. En 2026 forma parte del elenco de Polen, producción en la que interpreta a Isabella.

Su trayectoria más reciente también incluye participaciones en producciones como Ligeramente Diva, Monteverde y Doménica Montero, manteniendo una carrera que se extiende por más de dos décadas.