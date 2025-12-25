A través de redes sociales, usuarios revelaron que Tylor Chase regresó a las calles pese a que recibió ayuda previamente de Daniel Curtis Lee, actor que interpretó a Cookie en el Manual de Supervivencia de Ned.

Tylor Chase es visto nuevamente en las calles tras recibir ayuda de Cookie

A menos de 24 horas de haber recibido ayuda por parte de Daniel Curtis Lee “Cookie”, su ex compañero del Manual de Supervivencia de Ned, Tylor Chase regresó a las calles.

Pues tal y como se dio a conocer en las redes sociales, un nuevo video revela que Tylor Chase estaba de regreso en las calles; incluso trae la misma ropa con la que se le vio cuando su ex compañero Cookie lo llevó a comer y le pagó una habitación de motel.

Former Nickelodeon child star Tylor Chase was seen back on the streets on Christmas Eve — but this time, a few supportive fans stepped in to offer help.🙏🏾

pic.twitter.com/nyCZwYBOYV — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) December 25, 2025

No obstante, de acuerdo al video publicado en redes sociales, algunos fans de Tylor Chase de cuando estuvo en el Manual de supervivencia de Ned, se acercaron para ayudarlo y brindarle algunas prendas durante la víspera de Navidad.

De momento no se ha revelado más sobre la situación de Tylor Chase, únicamente que fue visto una vez más en la calle tras recibir la ayuda de Cookie.