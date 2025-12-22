Nuevamente, el actor Taylor Chase, quien participó en la serie infantil de “Manual de supervivencia de Ned”, fue visto en situación de calle luego de que una usuaria lo reconociera.

El video de Taylor Chase del “Manual de supervivencia de Ned” revela la deplorable condición en la que vive

A través de TikTok, una usuaria reveló una vez más la deplorable condición en la que vive Taylor Chase, quien fuera actor de Nickelodeon para la serie infantil “Manual de supervivencia de Ned”, por lo que ha solicitado ayuda para él.

Y es que es la segunda vez que se ve al actor Taylor Chase en situación de calle y que ha alarmado a los fans y usuarios, pues en la primera ocasión otro fan lo reconoció e incluso se inició una colecta para ayudarlo.

No obstante, nuevamente Taylor Chase, actor de “Manual de supervivencia de Ned” que se emitió del 2004 al 2007 en donde interpretó al estudiante Martin Qwerly, apareció en situación de calle e incluso parece tener problemas motrices, un rostro desmejorado pese a tener solo 36 años de edad, y ropa desgastada, alarmó a todos.

Pues también parece verse que Taylor Chase está confundido o tiene algún problema mental, pese a que el actor le respondió a quien lo grabó y reconoció, que en efecto, estuvo en la serie de “Manual de supervivencia de Ned” en Nickelodeon.

En septiembre fue cuando se dio a conocer por primera vez la situación de calle de Taylor Chase, y aunque se comenzó una colecta en GoFoundMe, se detuvieron las donación ya que alguien que se identificó como la madre de Taylor, aseguró que él no era bueno administrando el dinero y lo que él necesitaba era ayuda médica:

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí solo” Supuesta madre de Taylor Chase