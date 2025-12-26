Después de que Daniel Curtis Lee “Cookie” ayudara a Tylor Chase con comida y refugio para las fiestas decembrinas.

Se reveló que su ex compañero del Manual de Supervivencia de Ned escapó y destrozó la habitación de hotel; ahora, fue hospitalizado de emergencia.

Tylor Chase es hospitalizado de emergencia

De acuerdo con un reporte del Daily Mail, Tylor Chase destrozó la habitación de hotel que su ex compañero Cookie había conseguido para que no estuviera más en la calle y escapó; sin embargo, se dio a conocer que el ex actor infantil fue hospitalizado de emergencia.

El ex actor de 36 años de edad, se encuentra internado en un hospital del sur de California en Estados Unidos para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas según el informe revelado.

Tylor Chase fue internado después de una intervención de emergencia entre amigos, excompañeros de elenco y familia para que dejara las calles y fuera atendido por sus problemas de salud mental y adicción a las drogas.

La hospitalización de emergencia de Tylor Chase se logró gracias al influencer y empresario Jake Harris, quien logró contactar a un centro de crisis que accedió a evaluar al ex actor del Manual de Supervivencia de Ned en Navidad.

“Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”. Jake Harris

Tylor Chase, actor del "Manual de Supervivencia de Ned" reaparece en situación de calle (@dingleberries15 / TikTok )

Tylor Chase es diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia

Tras darse a conocer que Tylor Chase escapó tras destrozar la habitación que su ex compañero del Manual de Supervivencia de Ned le consiguió, se reveló que estaba hospitalizado de emergencia por sus enfermedades mentales.

Y es que de acuerdo con una entrevista hecha al padre de Tylor Chase, Joseph Mendez Jr. de 60 años de edad para el Daily Mail el pasado 24 de diciembre, reveló que su hijo padecía de bipolaridad y esquizofrenia:

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental” Joseph Mendez Jr., padre de Tylor Chase

Y es que el padre de Tylor Chase reveló que su hijo y ex actor del Manual de Supervivencia de Ned, fue diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia, sumándose a sus problemas de adicción a las drogas.

También dio a conocer que el actor estuvo en rehabilitación en Georgia donde logró un avance; sin embargo, Tylor Chase decidió suspender la medicación y volvió al consumo de drogas.

“Tylor regresó a California para estar con su madre con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes” Joseph Mendez Jr., padre de Tylor Chase

Daniel Curtis Lee "Cookie" ayuda a Tylor Chase del Manual de Supervivencia de Ned (Especial)

“Antes de que sea muy tarde”: alertan por la situación de Tylor Chase

El pasado 25 de diciembre, Daniel Curtis Lee mejor conocido como “Cookie” del Manual de Supervivencia de Ned, dio a conocer a sus seguidores que tras ayudar a Tylor Chase, este había destrozado la habitación de hotel y escapó.

Pues el actor reveló en TikTok que el cuarto que le consiguió a Tylor Chase, este lo había destrozado para después huir, y entre los daños reportados por el hotel estaban:

La puerta estaba abierta

El microondas dentro de la tina de baño

El refrigerador tirado

“Mi familia ya había intentado alojarlo en un hotel antes y no funcionó. No entiendo cómo puede existir un sistema así. Tenemos todos estos programas sociales donde se supone que se brinda ayuda a personas con problemas de salud mental y abuso de drogas” Daniel Curtis Lee

Durante el video, Daniel Curtis Lee también aseguró que no había programas de calidad en el estado de California, específicamente en Riverside y Los Ángeles e incluso cuestionó a sus seguidores si era momento de llamar al 5150, número para realizar una intervención involuntaria.