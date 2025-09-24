Tras viralizarse el actor de Manual de supervivencia escolar de Ned de 36 años de edad, Tylor Chase en situación de calle, el caso da un giro.

Luego de que la mamá de Tylor Chase pidiera no donar dinero para al actor de Manual de supervivencia escolar de Ned, pero ¿por qué? Esto es lo que sabemos.

Mamá del actor de Manual de supervivencia escolar de Ned, Tylor Chase pide no donarle dinero, pues “necesita ayuda”

En una vuelta sobre el caso del actor de Manual de supervivencia escolar de Ned, Tylor Chase, al parecer la situación de calle en la que vive no sería solo por dinero.

Luego de que la tiktoker que dio a conocer el caso de Tylor Chase, compartiera ahora una conversación con la mamá del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned.

Misma que fue respuesta a la iniciativa de los seguidores en organizar una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y ayudar a Tylor Chase.

Con ello, la mamá del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned, le pidió no donar dinero para Tylor Chase.

“Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”. Mamá del actor Tylor Chase

Ante la sorpresiva petición de la mamá de Tylor Chase, la tiktoker insistió en darle el dinero colectado hasta ahora, sin embargo, fue rechazada.

“Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”. Mamá del actor Tylor Chase

¿Qué le pasa a Tylor Chase? Su mamá pidió no donarle dinero preocupando a todos

La respuesta negativa de donación para Tylor Chase por parte de la mamá del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned causa aún más preocupación.

Tras la declaración en la que la mamá del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned, le pidió no donar dinero para Tylor Chase, asegurando que lo que necesita es ayuda médica.

Sin embargo, no precisó sobre qué le pasa a Tylor Chase, lo que dejó abierta la suposición de que su salud mental del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned no esta en buen estado.

Y pese a las especulaciones, hasta ahora se desconoce lo que realmente le pasa a Tylor Chase, tras verlo en situación de calle.