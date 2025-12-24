Tras darse a conocer la situación en la que vivía el ex actor infantil, Tylor Chase, su ex compañero del Manual de Supervivencia de Ned, Daniel Curtis Lee quien interpretó a “Cookie”, lo ayuda a salir de las calles.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto” Daniel Curtis Lee "Cookie"

“Cookie” le consiguió a Tylor Chase un lugar donde quedarse y planea ayudarlo a rehabilitarse

A través de su TikTok, Daniel Curtis Lee quien interpretó a “Cookie” en el Manual de Supervivencia de Ned, mostró la ayuda que le ofreció a Tylor Chase, quien fuera también su compañero de actuación durante la emisión del programa de Nickelodeon.

Y es que tras los mensajes y videos sobre la situación de Tylor Chase, Daniel Curtis Lee puso manos a la obra para ayudarlo y viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, en donde se había reportado diambulaba Tylor Chase.

La ayuda de “Cookie” con Tylor Chase justamente llega cuando se reportó que en California se acerca una tormenta justo en fechas navideñas, por lo que en el video se puede ver cómo ambos ex actores del Manual de Supervivencia de Ned conviven amigablemente.

“Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo” Daniel Curtis Lee "Cookie"

En el video se muestra como Daniel Curtis Lee del Manual de Supervivencia de Ned, llega con asistencia hacia donde esta su ex compañero, posteriormente comparten una pizza y, luego “Cookie” ayuda a Tylor Chase a registrarse en una habitación de un motel local para que no pase la noche de la tormenta y la Navidad en las calles.

De acuerdo con la publicación de Instagram de “Cookie”, él y Tylor Chase estuvieron caminando mientras recordaban sus días en el set de grabación del Manual de Supervivencia de Ned e incluso hicieron una videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en el programa de Nickelodeon.