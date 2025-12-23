Después de que las autoridades de California aseguraran a TMZ que el ex actor infantil Tylor Chase se negaba a recibir ayuda, ahora se dio a conocer que ha aceptado estar en contacto con la gente adecuada.

Tylor Chase acepta recibir ayuda después de varias negativas

Se dio a conocer que Tylor Chase ya aceptó la ayuda que le ofrecen tras darse a conocer su situación de calle, por lo que en las próximas horas se revelará cuál es su estado y la decisión que tomará el ex actor de Nickelodeon.

Según el Instagram de Jacob Harris, se sentó a platicar con Tylor Chase para hacerle saber que sus seres queridos y fans del Manual de Supervivencia de Ned, lo querían y deseaban ayudarlo:

“Lo encontré. Me senté con él durante una hora mientras su padre y varios compañeros de reparto lo llamaban por teléfono. Le explicaron su amor por él y cuánto quieren/necesitan que acepte recibir ayuda. Ahora está en contacto con todas las personas adecuadas para conseguirle la ayuda que necesita. Tiene una habitación de hotel esta noche para darle tiempo de tomar la decisión por su cuenta” Jacob Harris

Desde el pasado mes de septiembre, se viralizaron imágenes y videos en donde aparecía Tylor Chase, un actor de Nickelodeon que apareció en el show infantil de ‘El Manual de Supervivencia de Ned’; sin embargo, él aparecía en situación de calle y con aparentes problemas mentales.

Posteriormente se abrió una colecta para ayudarlo pero su mamá aseguró que él necesitaba ayuda, no dinero; recientemente se volvió a viralizar un video en donde aparecía Tylor Chase recordando que él estuvo en el Manual de Supervivencia de Ned y, posteriormente las autoridades de California aseguraron que el caso del ex actor no era ajeno a sus oficinas.

Pues Tylor Chase se negaba a la ayuda que la policía le brindaba pues, aunque no era hostil y siempre era amable, no quería ir a los refugios ni a las ayudas para la salud física y mental que proporciona el estado; ahora, el usuario Jacob Harris quien dio a conocer la situación de Chase, reveló que el actor ya aceptó ayuda.