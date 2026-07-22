Aunque Disney poco a poco a recuperado impulso en taquilla con sus producciones recientes, eso no ha evitado una nueva ola de despidos.

Estos despidos masivos en Disney han afectado a las divisiones de Pixar, ESPN, National Geographic y ABC News, entre otras, lo cual ha dejado a muchos en la incertidumbre.

Disney (Disney)

Pixar la más afectada por la ola de despidos de Disney

De acuerdo con un reporte de Variety, el estudio más afectado por la ola de despidos de Disney es Pixar, donde hubo un recorte de 150 de sus trabajadores.

Esto sorprende luego que Toy Story 5 fuera un gran éxito para Disney y Pixar, además que tuvo un desempeño decente con Hoppers a principios de 2026.

Del lado de sus canales de televisión, National Geographic y ABC News fueron los más afectados, aunque no se menciona el número de puestos que fueron recortados.

Además ESPN también sufrió una pérdida considerable de trabajadores; en este caso se atribuye a la integración de NFL Network en la oferta de la marca.

Es decir, la división de NFL de ESPN es la que habría sufrido recortes durante esta ola de despidos, aunque igualmente no se da a conocer la cifra exacta.

Pixar (Pixar)

¿Por qué Disney hizo una ola de despidos?

La razón de esta ola de despidos, de acuerdo con la propia Disney, se debe a una reestructuración general de toda la empresa y sus divisiones.

El objetivo de Disney es hacer más eficientes sus operaciones y fortalecer el modelo de negocios en el mercado actual, que se muestra más competitivo con las plataformas de streaming.

Así buscan reducir costos, reorganizar equipos completos y priorizar las marcas que están dando mejores resultados, además de consolidar su apuesta digital, dígase Disney+.

Asimismo señalan que la disminución de los ingresos en los canales de televisión es una de las razones de los cambios en esta división de manera específica.

Aún así, para muchos analistas y fans, no se comprende el por qué sacar a varios activos de un estudio como Pixar, que históricamente ha sido bastante exitoso.