Russell Brand es un comediante y actor acusado de diversos delitos sexuales en Reino Unido.
En mayo de 2025 se inició una investigación contra Russell Brand por cinco cargos por violación y abuso sexual ocurridos entre 199 y 2005.
¿Quién es Russell Brand? El actor y comediante acusado de abuso sexual
Russell Edward Brand es un actor, comediante, compositor y cantante nacido en Essex, Inglaterra.
Se volvió conocido por conducir un reality show en Reino Unido y por su programa de radio, además de participar en series y películas.
¿Qué edad tiene Russell Brand?
Russell Brand nació el 4 de junio de 1975; actualmente tiene 50 años de edad.
¿Quién es la esposa de Russell Brand?
Russell Brand está casado con Laura Gallacher; también estuvo casado con Katy Perry.
¿Qué signo zodiacal es Russell Brand?
Russell Brand es Géminis.
¿Cuántos hijos tiene Russell Brand?
Russell Brand es padres de tres hijos:
- Mabel Brand
- Peggy Brand
- Un niño de identidad reservada
¿Qué estudió Russell Brand?
Russell Brand estudió teatro en Conti Academy of Theatre Arts y Drama Centre London.
¿En qué ha trabajado Russell Brand?
Russell Brand saltó a la fama tras conducir el reality Big Brother Bog Mounth y ha participado en películas como:
- Penelope
- La tempestad
- Arthur
- Big Time Rush
- La era del rock
- Trolls
- Monions
- Death on the Nile
Rusell Brand enfrenta dos acusaciones más de abuso y agresión sexual en Reino Unido
Dos cargos por abuso sexual y agresión sexual se suman a las cinco acusaciones del mismo tipo contra Russell Brand:
- Dos cargos por violación ocurridos 1999 y 2004
- Dos cargos por agresión sexual en 2004 y 2005
- Uno por agresión por incidente en 2001
- Un cargo por violación y otro por agresión ocurridos en 2009
Russell Brand comparecerá ante la corte en enero de 2026 y se desconoce si las denuncias en su contra se unirán a este proceso o tendrá un juicio aparte.