Russell Brand es un comediante y actor acusado de diversos delitos sexuales en Reino Unido.

En mayo de 2025 se inició una investigación contra Russell Brand por cinco cargos por violación y abuso sexual ocurridos entre 199 y 2005.

¿Quién es Russell Brand? El actor y comediante acusado de abuso sexual

Russell Edward Brand es un actor, comediante, compositor y cantante nacido en Essex, Inglaterra.

Se volvió conocido por conducir un reality show en Reino Unido y por su programa de radio, además de participar en series y películas.

Russell Brand, actor. (THEO WARGO/NBC / Getty Images via AFP)

¿Qué edad tiene Russell Brand?

Russell Brand nació el 4 de junio de 1975; actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Russell Brand?

Russell Brand está casado con Laura Gallacher; también estuvo casado con Katy Perry.

Katy Perry y Russell Brand (FREDERIC J. BROWN / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Russell Brand?

Russell Brand es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Russell Brand?

Russell Brand es padres de tres hijos:

Mabel Brand

Peggy Brand

Un niño de identidad reservada

¿Qué estudió Russell Brand?

Russell Brand estudió teatro en Conti Academy of Theatre Arts y Drama Centre London.

Russell Brand, actor. (KEVORK DJANSEZIAN / Getty Images via AFP)

¿En qué ha trabajado Russell Brand?

Russell Brand saltó a la fama tras conducir el reality Big Brother Bog Mounth y ha participado en películas como:

Penelope

La tempestad

Arthur

Big Time Rush

La era del rock

Trolls

Monions

Death on the Nile

Rusell Brand enfrenta dos acusaciones más de abuso y agresión sexual en Reino Unido

Dos cargos por abuso sexual y agresión sexual se suman a las cinco acusaciones del mismo tipo contra Russell Brand:

Dos cargos por violación ocurridos 1999 y 2004

Dos cargos por agresión sexual en 2004 y 2005

Uno por agresión por incidente en 2001

Un cargo por violación y otro por agresión ocurridos en 2009

Russell Brand comparecerá ante la corte en enero de 2026 y se desconoce si las denuncias en su contra se unirán a este proceso o tendrá un juicio aparte.