El comediante y presentador británico Russell Brand, de 48 años de edad, ha sido acusado de violación, agresiones sexuales y abuso emocional por cuatro mujeres.

Los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2013, cuando Russell Brand se encontraba en la cúspide de su carrera, como presentador de BBC Radio 2 y Channel 4.

Los testimonios contra Russel Brand son parte de una investigación conjunta de los diarios The Times y The Sunday Times, junto con el programa de televisión Dispatches, del Channel 4.

Russell Brand (ANDREW COWIE / AFP)

Russell Brand: Victimas narran las agresiones sexuales que habrían sufrido a manos del comediante

En un adelanto difundido de la investigación, una mujer narró el momento en que Russel Brand la habría violado contra la pared en su casa, en Los Ángeles, California:

“Me agarró de la ropa interio, tirando de ella hacia un lado. Yo le decía que me dejara y él no lo hacía, hasta que me empujó contra la pared”. Presunta víctima de violación por Russell Brand

Otra mujer denuncia que Russell Brand la agredió sexualmente cuando él tenía 31 años y ella 16.

La denunciante, quien todavía iba al colegio, contó que un día cuando estaba de compras en Oxford Street, Russel Brand se le acercó.

De pronto, dijo, Russel Brand empezó a rebuscar en su bolsa de compras, sacó un vestido y le preguntó si se lo pondría en su cita, lo que derivó en un noviazgo de 3 meses.

Russell Brand (MAX NASH / AFP)

La denunciante y su madre acusaron a Russel Brand de “grooming” y contaron que hacia el final de la relación, el cómico la agredió sexualmente:

“Estaba sentada en la cama contra la cabecera y me metió el pene por la garganta sin dejarme respirar. Me estaba ahogando [...], yo lo empujaba y él no retrocedía en absoluto. Yo estaba llorando y él me dijo: ‘Sólo quiero que se te corra el rímel’”. Presunta víctima de violación por Russell Brand

Una tercera mujer acusó a Russell Brand de violarla cuando trabajaba con él en Los Ángeles y de amenazarla con emprender acciones legales si se lo contaba a alguien.

“Me agarró y me puso en la cama, yo estaba completamente vestida y él estaba desnudo… Entonces me puso hacia abajo... Mientras, yo pensaba: ‘Oh Dios mío, me violó’”. Presunta víctima de violación por Russell Brand

Las denunciantes dijeron que dedicideron hablar hasta ahora ante la nueva prominencia de Russel Brand como influencer de bienestar en la web.

Russell Brand rechaza acusaciones en su contra en video

Previo a que se publicaran las historias, Russell Brand compartió un vídeo en Instagram donde negó las acusaciones.

”En medio de esta letanía de ataques asombrosos y bastante barrocos hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente”. Russell Brand

Russell Brand comentó que las acusaciones se refieren a la época en la que, además de aparecer constantemente en la prensa, apareció en varias películas y “era muy, muy promiscuo”.

Russell Brand (MARK RALSTON / AFP)

Sin embargo, Russell Brand sustuvo que incluso en ese momento de gran éxito, todas sus relaciones han sido consensuadas:

“Siempre fui transparente al respecto entonces, casi demasiado transparente, y estoy siendo transparente al respecto ahora también” Russell Brand

Russell Brand sugirió que las denuncias son parte de un ataque destinado a desacreditarlo por sus opiniones sobre las vacunas contra el Covid-19 y por entrevistar a podcasters polémicos.