Tras las acusaciones de abuso sexual en contra de Russell Brand, usuarios en redes sociales han revivido su divorcio con Katy Perry.

La cantante y el británico estuvieron casados durante dos años, de 2010 a 2012.

Russell Brand -de 49 años de edad- le pidió el divorcio a Katy Perry por mensaje de texto.

Esto durante las vísperas del Año Nuevo en 2011 y previo a dar un concierto.

Episodio en la vida de Katy Perry -de 40 años de edad- que quedó registrado en el documental Katy Perry: Part of Me, lanzado el 5 de julio de 2012.

Material que siguió a la cantante durante su gira California Dreams Tour.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

El día que Russell Brand le pidió el divorcio a Katy Perry

El documental Part of Me de Katy Perry es uno de los más conocidos entre los fans de la cantante.

Pues es de donde, hasta la fecha, se recuerda el fragmento de la cantante llorando tras bastidores porque Russell Brand le pidió el divorcio por mensaje de texto.

En las imágenes, Katy Perry está devastada, siendo que su equipo se muestra preocupado por ella debido a que nunca la habían visto llorar.

Sus más cercanos le preguntaron a la cantante cómo proceder, pues las opciones eran salir a escena o cancelar el concierto.

Sin embargo, Katy Perry pidió que la prepararan para el espectáculo, todavía entre llanto y lágrimas.

La cantante logró cambiar su semblante justo antes de salir al escenario, lo que se ha convertido en un ejemplo de fortaleza para sus fans.

Pues la noche en la que Russell Brand le pidió el divorcio, Katy Perry tuvo la entereza de cantar “The One That Got Away”, una de sus letras más sentimentales.

Final feliz para Katy Perry tras relación con Russell Brand

En la actualidad, Katy Perry está en una relación con el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija llamada Daisy Dove Bloom.

Incluso, tras las recientes acusaciones en contra de Russell Brand, los fans agradecen que la cantante ya no esté con el británico.

Pues reconocen que pese a lo duro que puede ser una ruptura y el divorcio, la vida siempre tiene mejores planes para nosotros.

Por lo que Katy Perry no solo se ha convertido en un referente de “saber seguir adelante”.

Sino también en el ejemplo de cómo el dolor de un momento se puede convertir en felicidad con el tiempo.

Pues Katy Perry y Orlando Bloom se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo por su compañerismo y amor.