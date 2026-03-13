Te contamos quién es Motaz Malhees, el actor palestino entre nominaciones al Oscar 2026.

La edición 98 de los Premios Oscar enfrenta una polémica al revelarse que el actor Motaz Malhees no asistirá al evento de la Academia.

¿Quién es Motaz Malhees?

Motaz Malhees es un actor palestino conocido por películas como No Hables Con Extraños (2024) y La Voz de Hind Rajab (2025).

Motaz Malhees, actor palestino (@motazmalhees / Instagram)

¿Cuántos años tiene Motaz Malhees?

En la actualidad, el actor Motaz Malhees tiene 33 años de edad. Nació el 21 de diciembre de 1992, en Yenín.

¿Quién es la esposa de Motaz Malhees?

No existe información pública sobre si Motaz Malhees está casado. El actor ha mantenido su vida sentimental fuera del ojo público.

Motaz Malhees, actor palestino (@motazmalhees / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Motaz Malhees?

Por su fecha de nacimiento, Motaz Malhees pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Motaz Malhees?

Se desconoce si Motaz Malhees tiene hijos.

Motaz Malhees, actor palestino (@motazmalhees / Instagram)

¿Qué estudió Motaz Malhees?

Motaz Malhees cursó estudios de formación teatral durante su adolescencia.

¿En qué ha trabajado Motaz Malhees?

El actor Motaz Malhees ha trabajado en teatro y cine. Sus trabajos más conocidos son:

The Crossing (2017)

200 Meters (2020)

The Dream (2020)

The 50th Psalm (2021)

Blacklisted (2021)

Hamza: Chasing the Ghost Chasing Me (2022)

No Hables Con Extraños (2024)

La Voz de Hind Rajab (2025)

Motaz Malhees, actor palestino (@motazmalhees / Instagram)

Motaz Malhees no asistirá a los Oscar 2026 por restricciones de Donald Trump

En sus redes, Motaz Malhees confirmó que no asistirá a los Oscar 2026 aunque su cinta La Voz de Hind Rajab compite en la categoría de Mejor Película Internacional.

Esto debido a la orden de Donald Trump que impide acceso a Estados Unidos a los ciudadanos de Palestina.

Motaz Malhees publicó un mensaje en Instagram informando la situación:

“Faltan tres días para los Óscar. Nuestra película, La Voz de Hind Rajab, está nominada a un Premio de la Academia. Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no estaré allí. No se me permite entrar a Estados Unidos debido a mi ciudadanía palestina. Duele. Pero esta es la verdad: puedes bloquear un pasaporte. No puedes silenciar una voz." Motaz Malhees

En su post, el actor exaltó el orgullo de ser palestino, además de que deseó suerte al equipo de La Voz de Hind Rajab para ganar el Oscar 2026.

“Soy palestino y me mantengo firme con orgullo y dignidad. Mi espíritu estará con La Voz de Hind Rajab esa noche. Buena suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada.” Motaz Malhees

El mensaje de Motaz Malhees recibió muestras de apoyo como la del actor británico de ascendencia pakistaní, Riz Ahmed, que también estuvo nominado a los Premios Oscar por Sound of Metal:

“Tu trabajo en la película y la película en sí son increíbles y seguirán viviendo para siempre, te mando mucho amor y respeto.” Riz Ahmed

Motaz Malhees también denunció en Instagram que recibió mensajes de odio, aunque de igual manera destacó las palabras positivas que le han llegado.

Incluso, Motaz Malhees señaló que la situación que vive es un recordatorio de que esa gentileza “siempre supera en número a la ignorancia”.