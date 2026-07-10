La familia de Carmen Salinas inició un proceso legal contra la activista Saskia Niño de Rivera por presunto daño moral, tras la difusión de un episodio del podcast Penitencia en el que se mencionaba a la actriz en supuestos rituales ilícitos.

“La verdad es que el proceso está bien. Ya nos citaron la semana pasada. Esperemos que la siguiente semana igual ya veamos cosas con el abogado, pero ya todo eso va muy bien, en pie” Marisol Monge Plascencia, nieta de Carmen Salinas

Marisol Monge Plascencia, nieta de Carmen Salinas, confirmó que su madre María Eugenia Plascencia ya rindió declaración ante el Ministerio Público.

La familia de Carmen Salinas exige una indemnización económica, disculpa pública y eliminación total del material ofensivo, además de no descartar acciones penales.

Carmen Salinas junto a su hija María Eugenia Plascencia Salinas (Instagram)

Nieta de Carmen Salinas: Demanda contra Saskia Niño de Rivera ya se presentó

La demanda por daño moral contra la activista y podcaster Saskia Niño de Rivera avanza de manera significativa.

En entrevista para Ventaneando, Marisol Monge Plascencia confirmó que ya se cumplió la primera etapa del proceso legal.

Esto luego de que María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, ya acudió a rendir su declaración formal y a ratificar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“La semana pasada estoy 100% segura que mi mamá fue para declarar. Y yo creo que ya las demás es para ya darle pues pie a ella y al otro chico, ¿no?” Marisol Monge Plascencia, nieta de Carmen Salinas

Marisol Monge Plascencia destacó que ahora serán las autoridades las encargadas de analizar el caso y tendrán que citar a declarar a Saskia Niño de Rivera para responder a los señalamientos.

La familia de Carmen Salinas espera que el abogado les brinde nuevas actualizaciones en los próximos días para dar continuidad al caso.

Marisol Monge Plascencia sostiene que “la justicia siempre está a favor de las personas buenas” y confía en el avance del proceso.

Además, reconoció que la imagen que tenía de Saskia Niño de Rivera cambió tras la polémica que se generó.

“Es una persona que de verdad me gustan mucho sus podcasts. Cayó mucho de mi gracia porque se metió con una persona que amo mucho, pero yo creo que la justicia siempre está a favor de las personas buenas” Marisol Monge Plascencia, nieta de Carmen Salinas

¿Por qué la familia de Carmen Salinas presentó una denuncia contra Saskia Niño de Rivera?

Cabe recordar que el conflicto entre la familia de Carmen Salinas y Saskia Niño de Rivera surgió por un episodio del podcast Penitencia, donde un recluso llamado “Beto” acusó a la fallecida actriz de participar en rituales satánicos y actos ilícitos.

Saskia Niño de Rivera calificó esto como un “error editorial” y pidió disculpas, tras la polémica el video fue bajado y editado para volverlo a publicar sin la mención a la actriz.

Sin embargo, el material original se viralizó, afectando la imagen de Carmen Salinas.

María Eugenia Plascencia señaló que las disculpas públicas ofrecidas por Saskia Niño de Rivera no son suficientes. Por ello, exigen por la vía legal:

Una indemnización económica.

Una disculpa pública con el mismo alcance que tuvo el video original.

La eliminación total de cualquier material ofensivo y garantías de que no se repetirá.

El pago de los gastos y costos del juicio

El abogado de la familia, Gerardo Rincón, ha mencionado que, además de la demanda por daño moral, no descartan emprender procedimientos de carácter penal relacionados con la difusión de dicha información.