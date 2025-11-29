María Julia Lafuente, la icónica conductora de la televisión regia, se despide de Telediario tras 48 años de trabajo.

El viernes 28 de noviembre, María Julia Lafuente se despidió del noticiero Telediario Mediodía y anunció su retiro.

¿Quién es María Julia Lafuente? La conductora que se despide de Telediario

María Julia Lafuente Salinas es una conductora originaria de San Luis Potosí, pero se mudó a Monterrey cuando tenía 8 años.

La periodista se convirtió en un referente de la televisión regiomontana y varias generaciones crecieron viendo su noticiero a la hora de la comida.

María Julia Lafuente (Instagram/@licmariajul)

¿Qué edad tiene María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente nació el 9 de marzo de 1957; actualmente tiene 68 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente se casó con el ingeniero Daniel Peña García y llevan 18 años de matrimonio.

María Julia Lafuente y su esposo (Instagram/@licmariajulia)

¿Qué signo zodiacal es María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente es Piscis y las personas bajo este signo zodiacal suelen tener una gran sensibilidad y empatía.

¿Cuántos hijos tiene María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente no tiene hijos.

¿Qué estudió María Julia Lafuente?

María Julia Lafuente inició estudiando enfermería, pero debido a que tenía que trabajar y estudiar, decidió cambiarse a periodismo.

La conductora es conocida como Licenciada María Julia Lafuente y muchos creen que solo es un mote.

Pero, María Julia Lafuente sí cuenta con la licenciatura otorgada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿En qué ha trabajado María Julia Lafuente?

María Julia la Fuente inició su carrera en los medios cuando aún era estudiante en radio en la estación XEFB.

Posteriormente, María Julia Lafuente trabajó en Grupo Radio Alegría y participaba en el segmento La verdad en la noticia.

Su trabajo la llevó a ser invitada a la Organización Estrella de Oro, ahora conocida como Grupo Multimedios.

En 1977 comenzó a trabajar en televisión a lado del conductor Héctor Benavides y fue reconocida por trabajar por casi 50 años en el noticiero del mediodía.

María Julia Lafuente (Instagram/@licmariajulia)

Maria Julia Lafuente se retirará de multimedios tras 48 años de trabajo

A finales de noviembre de 2025, María Julia Lafuente anunció su retiro de Multimedios y se despidió de su noticiero Telediario Mediodía.

Multimedios despido a la conductora con un emotivo video, donde hicieron una remembranza de su trabajo en televisión.

María Julia Lafuente mencionó que se tomaría un descanso y pausar su trabajo por tiempo indefinido.

La conductora expresó que necesitaba disfrutar de los frutos de su trabajo y su familia, por lo que deseaba dejar de ser la ‘licenciada’ para ser simplemente María Julia Lafuente Salinas.

María Julia Lafuente no cerró la puerta a nuevos proyectos, pero por el momento, su carrera en Multimedios estará en pausa.