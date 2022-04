La conductora María Julia Lafuente desestimó que la muerte de Debanhi Escobar se trate de un feminicidio y en general, la situación de violencia contra las mujeres en Nuevo León.

Así lo denunció Mujeres+Mujeres , una colectiva feminista que exige medios de comunicación con perspectiva de género, además de señalar a la conductora de Telediario como irresponsable .

A través de redes sociales, la colectiva explicó que María Julia Lafuente desestimó que la muerte de Debanhi se trate de un feminicidio, aún sin que la Fiscalía de Nuevo León haya hecho algún pronunciamiento al respecto y sin presentar ningún elemento de prueba.

De acuerdo con Mujeres+Mujeres, antes de la entrevista revictimizante que María Julia Lafuente le hizo al papá de Debanhi, Mario Escobar, la conductora expresó dichos irresponsables e insensibles del caso.

El lunes 25 de abril, en el noticiero Telediario Monterrey, Lafuente dijo: “No fue rapto, llega al lugar caminando y todo indica que se cayó en la oscuridad en la fosa que estaba abierta, la cisterna que estaba abierta, entonces que no cunda el pánico”.

Para la colectiva estos dichos de María Julia son irresponsables porque el proceso de investigación sobre la desaparición y muerte de Debanhi siguen abiertos en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León.

La conductora María Julia Lafuente también dijo: “Desaparecidos será allá en Ciudad Juárez, allá habrá mucho rapto, mucha violación”.

Esto con la intención, según la colectiva, de minimizar la violencia de género que existe en Nuevo León, por lo que la invitaron a revisar las cifras oficiales que colocan a la entidad en el lugar número 2 con más feminicidios en lo que va de 2022.

También le sugirieron revisar los datos de abuso sexual, hostigamiento sexual, violación y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Mujeres+Mujeres pidió a la conductora Lafuente y a los medios de comunicación que “tomen conciencia” de cómo cubren los temas de violencia de género, desapariciones y feminicidios.

Lo anterior porque los medios de comunicación “contribuyen a moldear la percepción de estas problemáticas, lo que opina el público sobre víctimas y victimarios e incluso pueden entorpecer el derecho a la verdad y a la justicia”.

“¿Cuántas mujeres quiere María Julia Lafuente que sean víctimas de violencia, que no lleguen a sus hogares, aquí en Nuevo León para que “cunda el pánico”?”.

Todavía después de estos dichos, la conductora María Julia Lafuente le hizo una entrevista al papá de Debanhi Susana, Mario Escobar, misma que fue criticada y condenada por la revictimización .

Durante toda la entrevista, realizada el 26 de abril a Mario Escobar, Lafuente cuestionó la postura del padre de Debanhi sobre su muerte, a lo que el señor respondió que en ningún momento ha cambiado su postura:

“En ningún momento, he cambiado mi postura. No sé si esa es la percepción de varia gente o la mentalidad, cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que siguen en investigación, como lo dije empezando aquí.

Entró, se vieron vídeos, y hasta ahí. Yo nunca dije, “no fue sembrada”. No pueden poner palabras en mi boca que no son porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura”.

Mario Escobar, papá de Debanhi