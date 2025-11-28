María Julia Lafuente anunció su retiro de las cámaras y así fue su despedida de Telediario Mediodía tras 48 años de trayectoria.

Este viernes 28 de noviembre, la licenciada María Julia Lafuente condujo por última vez -en tiempo indefinido- el noticiero Telediario Mediodía junto a Erik Solheim Rocha.

¡La extrañáremos, lic! 💙😢 La conductora María Julia Lafuente dice adiós al Telediario Vespertino e iniciará su descanso de la vida frente a la cámara. 📺 🎥



Desde el primer momento se vivió un momento muy emotivo luego de que se recordó la trayectoria de la querida periodista.

Durante casi cinco décadas de trabajo, María Julia Lafuente logró consolidarse en un referente informativo en la televisión regiomontana .

María Julia Lafuente compartió que se trata de una “pausa indefinida” en su carrera como conductora de noticias.

“Pero en esta vida todo tiene un ciclo. Quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido” María Julia Lafuente

En su discurso de despedida, María Julia Lafuente recordó que lleva 48 años interrumpidos de trabajo y aunque su vida laboral ha sido plena, también desea otras cosas.

Es por ello por lo que en esta pausa desea disfrutar más de su familia y de todo lo que consiguió durante todos los años trabajados.

La periodista destacó que esta pausa responde a una necesidad personal de “ser simplemente María Julia Lafuente Salinas”.

María Julia Lafuente agradeció a la familia González y a Grupo Multimedios por creer en ella y apoyar su crecimiento.

También se mostró agradecida con sus seguidores y críticos que la siguieron a lo largo de su trayectoria.

Esto pasará con Telediario tras la salida de la licenciada María Julia Lafuente

Durante su último programa, María Julia Lafuente recibió expresiones de cariño por parte del público y del equipo de trabajo de Telediario.

María Julia Lafuente dejó en claro que “no es un adiós”, sino un alto necesario y dejó las puertas abiertas para poder regresar a futuro.

Y es que María Julia Lafuente reveló que “hay proyectos y planes a futuro”, pero por el momento se alejará de las cámaras.

Al apagar las luces del estudio con un botón rojo al final de la transmisión, la pantalla mostró la leyenda “Próximamente”, lo que señala que vendrá algo importante.

Telediario Mediodía continuará con la conducción de Luis Carlos, Erik y Ari, esto como parte del reforzamiento de la televisora del formato digital.