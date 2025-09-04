La Lic. María Julia Lafuente sorprendió a la audiencia de Telediario Mediodía al anunciar su salida del programa de Multimedios.

Con evidente nerviosismo y poco de nostalgia, la Lic. María Julia Lafuente reveló el motivo y la fecha de su retiro indefinido de Multimedios.

Lic. María Julia Lafuente se retira de Multimedios sin fecha para su regreso

“No hay una manera sencilla de hacer esto, así que elegiré el camino más simple para hacerlo”, dijo y enseguida, la Lic. María Julia Lafuente, quien ha trabajado para Multimedios a lo largo de 48 años, pronunció lo que nadie esperaba.

“He aprendido es que todo tiene un ciclo, todo tiene un ciclo, quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido” Lic. María Julia Lafuente

Lic. María Julia Lafuente (@licmariajulia / Instagram)

La Lic. María Julia Lafuente, de 68 años, aclara que no se va de Grupo Multimedios, pero sí del programa donde aún seguirá informando con la dedicación, compromiso y pasión que la caracteriza.

Será hasta el viernes 28 de noviembre cuando la periodista deje Telediario Mediodía.

La Lic. María Julia Lafuente revela motivo de su salida de Telediario Mediodía de Multimedios

Consciente de que su salida de Telediario Mediodía de Multimedios generara rumores, la Lic. María Julia Lafuente se adelanta, revela el verdadero motivo.

La Lic. María Julia Lafuente se tomará un descanso: sin embargo, revisará proyectos futuros que van de la mano de Grupo Multimedios, empresa donde hizo sus ‘pininos’ a finales de los años 70’s.

“Muchos se van a sorprender, otros van a especular, pero la verdad es una sola, yo dejo las puertas abiertas de par en par porque mi vida va de la mano con la familia González y Grupo Multimedios, hay planes y proyectos a futuro los cuales en su momento los revisaré con la dirección de esta empresa” Lic. María Julia Lafuente

Lic. María Julia Lafuente, agradecida con Multimedios

Una vez aclarado que la Lic. María Julia Lafuente no se va definitivamente de Multimedios, la periodista agradece a la Familia González.

Especialmente a Francisco Antonio González Sánchez, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Multimedios, por darle la oportunidad de fungir como periodista, profesión que le apasiona.

“Muchas personas influyeron en la formación de su servidora, pero hoy quiero agradecer de manera muy especial a una de ellas, a don Francisco González Sánchez, quien vio algo en mi, en esa muchacha que hacia sus ‘pininos’ a finales de la década de los 70’s” Lic. María Julia Lafuente

La originaria de San Luis Potosí recuerda con nostalgia haberle prometido a Francisco Antonio González que no lo defraudaría por lo que hoy sonríe al saber que cumplió su palabra.

Hoy se debe a esa confianza, al apoyo de la familia González, de su propia familia, pero sobre todo al cariño de su público.