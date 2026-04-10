María Eugenia Plascencia es hija de Carmen Salinas y del compositor Pedro Plascencia, conocida por ser reservada y no formar parte de la vida pública.
A inicios de 2026, María Eugenia Plascencia reveló que demandaría a Saskia Niño de Rivera tras entrevistar a un recluso que aseguró que Carmen Salinas usaba a menores en rituales.
¿Quién es María Eugenia Plascencia? Hija de Carmen Salinas
María Eugenia Plascencia Salinas es una empresaria originaria de la CDMX, hija de Carmen Salinas y hermana del músico Pedro Plascencia Salinas.
La hija de Carmen Salinas se ha destacado por preservar el legado artístico de su madre y recientemente confirmó que demandará por daño moral a Saskia Niño de Rivera.
¿Qué edad tiene María Eugenia Plascencia?
María Eugeni Plascencia nació el 14 de noviembre, pero se desconoce la año.
¿Quién es el esposo de María Eugenia Plascencia?
María Eugenia Plascencia está casada con José Manuel Monge, con quien lleva 37 años de matrimonio.
¿Qué signo zodiacal es María Eugenia Plascencia?
María Eugenia Plascencia es Escorpio.
¿Cuántos hijos tiene María Eugenia Plascencia?
María Eugenia Plascencia tiene cuatro hijos:
- Manuel Monge
- Vivi Monge
- Monserrat Monge
- Marisol Monge
¿Qué estudió María Eugenia Plascencia?
No hay información sobre la formación académica de María Eugenia Plascencia.
¿En qué ha trabajado María Eugenia Plascencia?
María Eugenia Plascencia es empresaria y por muchos años manejó el restaurante La Casita de las Sopas.
Actualmente es socia de Sandra Cuevas, con quien colocará el restaurante Carmen Salinas y Sandra Cuevas.