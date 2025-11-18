El nombre de Liev Schreiber se viralizó en las redes sociales, luego de que se dio a conocer que había sido hospitalizado tras sufrir un fuerte dolor de cabeza.

Usuarios de inmediato mostraron su preocupación por el estado de salud de Liev Schreiber y es que no es la primera vez que tiene que ser atendido tras sufrir un dolor de cabeza, pero ¿quién es el actor de X-Men?

¿Quién es Liev Schreiber, actor que fue hospitalizado por dolor de cabeza?

Isaac Liev Schreiber es un actor, director, guionista y productor estadounidense que nació el 4 de octubre de 1967 en San Francisco, California en Estados Unidos.

Liev Schreiber (@lievschreiber / Instagram )

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, Liev Schreiber se interesó por la escritura.

Cuenta con seis nominaciones individuales a los premios Globos de Oro y Emmy.

En teatro, gano el Tony Award en 2005 por Glengarry Glen Ross.

Liev Schreiber es reconocido por su versatilidad en cine, televisión y teatro,

¿Cuántos años tiene Liev Schreiber?

Liev Schreiber tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Liev Schreiber?

Liev Schreiber estuvo con la actriz británica Naomi Watts, pero en 2016 anunciaron su separación tras 11 años juntos.

Actualmente Liev Schreiber se encuentra casado con Taylor Neisen.

Liev Schreiber (@lievschreiber / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Liev Schreiber?

Liev Schreiber es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Liev Schreiber?

Liev Schreiber tiene una hija con Taylor Neisen: Hazel Bee.

Pero además tuvo dos hijos con Naomi Watts: el actor Alexander “Sasha” Peter y la modelo y actriz Kai.

¿Qué estudió Liev Schreiber?

Liev Schreiber estudió en la prestigiosa Academia Real de Arte Dramático de Londres.

¿En qué ha trabajado Liev Schreiber?

Liev Schreiber dio sus primeros pasos como actor en Broadway, su primera aparición en la gran pantalla llega en 1994 con ‘Mixed Nuts: Un día de locos’.

A lo largo de su trayectoria, Liev Schreiber ha participado en varios proyectos entre los que se incluyen:

La suma de todos los miedos

El embajador del miedo

Crepúsculo

Una difícil decisión

El huracán

Una señal de esperanza

Scream

Kate y Leopold

La profecía

CSI: En la escena del crimen

X-Men

Isla de perros

Salt

Defiance

El amor en los tiempos del cólera

Spider-Man: Un nuevo universo

Ray Donovan

Huracán Carter

Pánico nuclear

Liev Schreiber dirigió la película Everything is illuminated en 2005.

Liev Schreiber (@lievschreiber / Instagram )

¿Cuál es el estado de salud de Liev Schreiber?

Liev Schreiber preocupó a sus seguidores luego de que se dio a conocer que fue hospitalizado en Nueva York tras sufrir un dolor de cabeza.

TMZ informó que el medico le recomendó a Liev Schreiber acudir de inmediato al hospital para realizarse los estudios pertinentes y determinar el origen de sus malestares.

Liev Schreiber pasó la noche en observación y se realizó las pruebas necesarias.

El representante confirmó a People que la hospitalización de Liev Schreiber fue solo por precaución y ya se le había dado de alta.

Además, Liev Schreiber recibió la autorización para regresar al trabajo.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico de Liev Schreiber, pero se ha señalado que el actor se encuentra bien.

Cabe recordar que en abril del 2024, Liev Schreiber confesó que un fuerte de dolor de cabeza le provocó un episodio de amnesia temporal mientras protagonizaba la obra de teatro ‘Doubt: A Parable in Broadway’.

En pleno escenario a Liev Schreiber se le olvidaron sus diálogos, afortunadamente se descartó derrame cerebral, pero fue diagnosticado con una amnesia global transitoria.