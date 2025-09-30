Te decimos quién es Josh Hartnett, el actor de Pearl Harbor y Oppenheimer que está hospitalizado por un choque automovilístico.

Se dio a conocer que Josh Hartnett tuvo un accidente que provocó que recibiera atención médica.

¿Quién es Josh Hartnett?

Joshua Daniel Hartnett, mejor conocido como Josh Harnett, es un actor estadounidense de cine y televisión.

La carrera de Josh Hartnett es reconocida por su participación en las películas Pearl Harbor y Oppenheimer.

Josh Hartnett (Especial)

¿Cuántos años tiene Josh Hartnett?

En la actualidad, Josh Harnett tiene 47 años de edad. Nació el 21 de julio de 1978, en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Josh Hartnett?

La esposa de Josh Hartnett es la actriz y modelo británica, Tamsin Egerton, de 36 años de edad.

La pareja se casó en 2021, aunque su relación comenzó en el 2012.

¿Qué signo zodiacal es Josh Hartnett?

Por su fecha de nacimiento, Josh Hartnett es del signo zodiacal Cáncer.

Josh Hartnett (Especial )

¿Cuántos hijos tiene Josh Hartnett?

Se sabe que Josh Hartnett tiene cuatro hijos entre 2015 y 2024.

Sin embargo, Josh Hartnett y su pareja han mantenido el nombre de los pequeños en privado.

¿Qué estudió Josh Hartnett?

Josh Hartnett asistió al Conservatorio de Artes Teatrales y Cine de la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase en 1996.

No obstante, fue expulsado tras mandar una carta al decano de la universidad quejándose del sistema de evaluación de la institución.

Josh Hartnett, actor (Especial)

¿En qué ha trabajado Josh Hartnett?

El actor Josh Hartnett comenzó en 1997 su carrera después de mudarse a Los Ángeles, tras abandonar la universidad.

Su primer papel sería en la serie Cracker con una breve aparición.

Las películas y series más famosas de Josh Harnett son:

Aulas peligrosas (1998)

Halloween H20 - Veinte años después (1998)

Las Virgenes Suicidas (1999)

Aquí en la Tierra (2000)

Pearl Harbor (2001)

Laberinto envenenado (2001)

La caída del halcón negro (2001)

40 días y 40 noches (2002)

Hollywood: Departamento de homicidios (2003)

El apartamento (2004)

La ciudad del pecado (2005)

Locos de amor (2005)

La dalia negra (2006)

Asesino a sueldo (2006)

EL último asalto (2007)

30 días de noche (2007)

Agosto (2008)

Stuck Between Stations (2011)

Black Mirror (2011)

Penny Dreadful (2014)

Wild Horses (2015)

Herencia venenosa (2019)

Objetivo número uno (2020)

Oppenheimer (2023)

La trampa (2024)

Josh Hartnett, actor (Especial)

Josh Hartnett, el actor de Pearl Harbor y Oppenheimer, está hospitalizado

El medio TMZ reportó que el Josh Hartnett, el actor de Pearl Harbor y Oppenheimer, se encuentra hospitalizado tras chocar contra una patrulla de policía canadiense.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 25 de septiembre en la madrugada.

Josh Hartnett era pasajero del vehículo SUV que conducía un hombre de 59 años de edad, cuya identidad no se reveló.

Se sabe que el actor se dirigía a casa después de grabar una serie de Netflix en Terranova, Canadá. Los vehículos si tuvieron daños severos.

Debido al accidente, Josh Hartnett y un policía presentaron lesiones leves, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

Cabe señalar que Josh Hartnett es reportado como estable y el accidente no tuvo consecuencias que lamentar.