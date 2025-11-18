¿Cuál es el estado de salud de Liev Schreiber? El actor de X-Men preocupó a sus seguidores luego de que se dio a conocer que fue hospitalizado tras presentar un fuerte dolor de cabeza.

Liev Schreiber -de 58 años de edad- tuvo que ser sometido a una serie de estudios, pero no es la primera ocasión que su salud se ve mermada por un fuerte dolor de cabeza.

¿Cuál es el estado de salud de Liev Schreiber? Actor de X-Men fue hospitalizado

El nombre de Liev Schreiber se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que fue hospitalizado en Nueva York tras presentar dolores de cabeza.

Liev Schreiber (@lievschreiber / Instagram)

De acuerdo con el medio TMZ, Liev Schreiber experimentó un fuerte dolor de cabeza el pasado domingo 16 de noviembre.

Liev Schreiber de inmediato se comunicó con su médico, quien le recomendó acudir al hospital para que se hiciera los estudios pertinentes y descartar cualquier señal de emergencia.

Fuentes señalan que la hospitalización de Liev Schreiber fue una medida preventiva, pues no se encontró una causa aparente de su malestar por lo que se sometió a varias pruebas.

Su representante reveló a People que Liev Schreiber “puede hablar, caminar y moverse sin dificultad”, pero su médico prefirió tener todos los estudios necesarios.

Aunque por el momento no se han dado detalles sobre su diagnóstico, su representante señaló que el actor se encuentra bien y ha retomado su rutina normal.

No es la primera vez que Liev Schreiber sufre fuertes dolores de cabeza

En medio de la preocupación por el estado de salud de Liev Schreiber, se dio a conocer que fue dado de alta el lunes 17 de noviembre y recibió la autorización para retomar sus actividades laborales.

Sin embargo, no es la primera vez que Liev Schreiber tiene que ser atendido tras presentar un fuerte dolor de cabeza.

En abril de 2024 en entrevista para el programa Late Night with Seth Meyers, Liev Schreiber reveló que fue diagnosticado con amnesia global transitoria, luego de que en plena obra de teatro olvidó sus diálogos.

Liev Schreiber recordó que sufrió un fuerte dolor de cabeza al que no le dio importancia, pero al estar en el escenario ya no pudo recordar sus líneas de la obra Doubt: A Parable.

En su conversación, Liev Schreiber confesó que sabía que se encontraba en una obra de teatro, pero no sabía cuál, por lo que al salir del escenario su remplazo de inmediato salió del escenario.

Liev Schreiber recordó que todos lucían muy preocupados por él, porque pensaron que habría sufrido un derrame cerebral.

Afortunadamente no fue el caso y al día siguiente Liev Schreiber pudo recordar todo lo que había olvidado y aunque quiso trabajar de inmediato, su médico le aconsejó descansar un poco más.

La amnesia global transitoria afecta principalmente a personas de mediana edad o mayores y no tiene efectos a largo plazo, además de que suele terminar por sí sola en 24 horas.