El actor Josh Hartnett -de 47 años de edad- tuvo un accidente automovilístico que provocó que fuera hospitalizado.

Josh Hartnett, conocido por su trabajo en la película Pearl Harbor, se encuentra grabado una serie en Canadá, donde tuvo un accidente de auto.

¿Qué le pasó a Josh Hartnett? El actor está hospitalizado por un accidente

Según información del portal TMZ, el actor Josh Hartnett chocó contra un patrulla de la policía canadiense, durante la última semana de septiembre.

Josh Hartnett viajaba como copiloto en un auto que impactó contra una patrulla canadiense, durante la madrugada.

Josh Hartnett (Especial)

El actor fue hospitalizado y reportan que sufrió lesiones leves; un policía también fue trasladado para recibir atención médica.

La policía reveló que los vehículos involucrados en el accidente se vieron severamente dañados.

Josh Hartnett se encuentra en Canadá grabando la serie de Netflix “Untitled Netflix Newfounland Seres” en Terranova.

Hasta el momento, el actor es reportado como estable y el accidente no pasó a mayores.

Josh Hartnett (Especial )

Josh Hartnett llevaba años alejado de Hollywood

Durante años, Josh Hartnett fue de los actores más cotizados del cine tras trabajar en películas como Sin City y La caída del halcón negro.

Tras trabajar en varias películas taquilleras, el actor se alejó de la industria y se mudó a Minnesota, donde estuvo dos años sin trabajar.

Posteriormente, el actor se mudó a Inglaterra con su familia, a pesar de que le ofrecieron papeles en películas como Spiderman y Superman.

Pasaron 20 años para que Josh Hartnett regresaran al cine y trabajó en producciones como Oppenheimer y en la serie Black Mirror.

Recientemente participó en la serie Figth or Flight y se encuentra en el rodaje de una nueva serie para Netflix.

Josh Hartnett no se ha pronunciado sobre el accidente que sufrió en Canadá, pero se sabe que las autoridades abrieron una investigación por el accidente de auto.