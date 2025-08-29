Lupita Villalobos- de 35 años de edad- de Las Alucines esta por llegar al altar con su novio Juan, quien le lleva 13 años de diferencia de edad.

La pareja se comprometió en un viaje a Nueva York en 2023, y ahora están listos para convertirse en marido y mujer

¿Quién es Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Juan es el nombre del futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines, una de las influencers mexicanas más reconocidas.

A pesar que Lupita Villalobos es una personalidad de Internet gracias al podcast Las Aluciones con Kasandra Quezada.

Su novio Juan mantiene un perfil lejos del mundo digital y de los reflectores, por lo que se desconoce varios aspectos de su vida.

Hasta el momento, se sabe que Juan, novio de Lupita Villalobos es de origen español.

¿Que edad tiene Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Juan, futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines tiene en la actualidad 48 años de edad.

En un video compartido de Lupita Villalobos en Tiktik explica que Juan es 13 años mayor que ella.

¿Quién es la pareja de Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Juan mantiene una relación sentimental con Lupita Villalobos, se conocieron cuando la influencer iniciaba una carrera en redes sociales

Lupita Villalobos y Juan se comprometieron en julio de 2023 durante un romántico viaje a Nueva York.

¿Qué signo zodiacal es Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

No hay información de la fecha de nacimiento de Juan, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Por el momento, Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines no tiene hijos.

¿Qué estudió Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Se desconoce el grado de estudios de Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines.

¿En qué ha trabajado Juan, el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines?

Al momento no se tiene información sobre los trabajos de Juan, , el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines.

Juan es el futuro esposo de Lupita Villalobos de Las Alucines, la pareja esta lista para dar el “Sí, acepto”.

La celebración nupcial de Lupita Villalobos de Las Alucines es una de las más comentadas entre sus admiradores.

Se sabe que la boda de Lupita Villalobos con Juan se llevará a cabo el viernes 29 de agosto en Toledo, España, tierra natal de su prometido.

Kasandra Quezada y Un tal Fredo formarán parte de la unión matrimonial de Lupita Villalobos de Las Alucines y Juan.

Los influencers compartieron un video muy especial a lado de Lupita Villalobos de Las Alucines, al ponerse de acuerdo de su atuendo para la boda.

Kasandra Quezada y Un tal Fredo señalaron que irán del mismo color, mientras que la novia irá de blanco.