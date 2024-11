La influencer Lupita Villalobos informó a sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram que un restaurante en Cancún le impidió el paso por su código de vestimenta.

La famosa se encuentra alojada en Quintana Roo junto a su compañera ‘La quesito Oaxaca’, por lo que acudieron juntas a desayunar.

No obstante, en el restaurante del hotel le pidieron cambiarse de blusa porque la que portaba era “muy transparente” , a o lo que Lupita Villalobos reaccionó desconcertada.

Esto, pues se trata de un restaurante en playa , motivo por el que la influencer iba en ropa más ligera, aunque para nada transparente, como comprobó en sus historias.

La blusa "transparente" de Lupita Villalobos (Instagram)

Lupita Villalobos tuvo que ir en pijama a desayunar

Ya que un hotel le impidió el acceso a su restaurante a Lupita Villalobos por llevar una blusa supuestamente transparente, la famosa tuvo que acudir en pijama a desayunar.

La regiomontana de 33 años de edad contó a sus seguidores que al estar en playa, sólo tiene ropa de playa, por lo que tuvo que usar la blusa de su pijama para poder entrar al restaurante.

“Normas que todavía se traen en los hoteles... No manches, es un hotel de playa, o sea... Ni siquiera está tan transparente, yo así me manejo en este mundo de las playas”, dijo.

Y agregó: “Me puse a de la pijama porque vi que había personas haciendo fila en pijama, literal... ¿y me regresan a mí? Me la puse así encima porque ya no me importa nada, la verdad.

Lupita Villalobos tuvo que usar una pijama para ir a desayunar (Instagram)

¿Lupita Villalobos fue discriminada?

La abogada Marce Torres reaccionó a lo sucedido con Lupita Villalobos, asegurando que fue discriminada, pues el artículo 132 del Código Penal de Quintana Roo lo deja claro.

En este caso, aseguró que a la influencer se le negó el servicio abierto al público por el simple hecho de cómo iba vestida.