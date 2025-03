Nashla Aguilar -de 30 años de edad- no perdona a Lupita Villalobos por no parar el hate en su contra tras un ‘mal entendido’.

Lupita Villalobos -de 35 años de edad- se ha vuelto viral por su podcast “La alucines”, por el que hace meses fue invitada a La Resolana.

Fue en este programa donde también estaba invitada Nashla Aguilar, con quien protagonizó un momento tenso.

Lupita Villalobos de Las Alucines (Instagram lupitavillalobossbeltran / Instagram lupitavillalobossbeltran)

Nashla Aguilar recibió hate por querer robarle el ‘protagonismo’ a Lupita Villalobos

“Las Alucines” fueron invitadas a un programa de La Resolana en enero y Nashla Aguilar era una de las invitadas junto a Kristal Silva, de 33 años de edad.

Lupita Villalobos se encontraba contando la historia de cómo descubrió la infidelidad de su ex esposo y todos estaban atentos.

Fue ahí que Nashla Aguilar lanzó un comentario que muchos entendieron que fue para demeritar el trabajo de “detective” de Lupita Villalobos.

“No es que te quiera hacer la competencia pero, hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas. O sea, no me quiero poner la medalla de oro, pero yo no tenía cómo enterarme” Nashla Aguilar

Lupita Villalobos no se quedó callada y le respondió: “Pero es que no he terminado, chiqui. Ni siquiera la he terminado, preciosa. ¿Me permites? Gracias”

La cara de Nashla Aguilar lo dijo todo, pues colocó un rostro de sorpresa mientras los otros reían.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde los fans de Lupita Villalobos comenzaron a atacar a Nashla Aguilar por imprudente .

Nashla Aguilar cree que Lupita Villalobos pudo parar el hate en su contra

El desencuentro entre Nashla Aguilar y Lupita Villalobos generó diversos comentarios en redes sociales.

“Interrumpe para querer minimizar”, “Nashla quería devorar y se humilló” y “Nashla te entiendo, yo también envidió a Lupita”, fueron algunos de los comentarios.

A casi dos meses de este suceso, Nashla Aguilar habló del suceso y niega tener problemas con Lupita Villalobos .

No obstante, la actriz habló en Qué buen chisme de este suceso y expresó que Lupita Villalobos pudo frenar los ataques en su contra, pero no lo hizo.

“Yo no quise hablar porque dije, creo que hay cosas que no deberían venir fuera de mi parte. Las cosas están fuera de contexto y yo no voy apoyar cosas que tengan que ver con el bullying” Nashla Aguilar

Nashla Aguilar aseguró que el hate en su contra no le afectó y hubo comentarios que sólo le dieron risa.

“Si veo a alguien está atacando a alguien injustamente, porque recibí unos mensajes, que bueno, me daban más risa que cualquier otra cosa. Yo sí lo frenaría, porque las cosas no fueron así” Nashla Aguilar

Asimismo, Nashla Aguilar lamenta que las personas aprovechen el anonimato para atacar a las personas por situaciones fuera de contexto.