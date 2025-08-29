Juan Luis rompió en llanto al ver a Lupita Villalobos -de 35 años de edad- vestida de novia en su boda celebrada en Toledo, España.

En un video filtrado en redes sociales se pudo ver la reacción de Juan Luis al ver caminando hacia al altar a Lupita Villalobos.

Juan Luis lloró al ver a Lupita Villalobos vestida de novia

Juan Luis nos regaló uno de los momentos más inolvidables durante su boda con Lupita Villalobos.

A través de un video de TikTok difundieron la reacción de Juan Luis al ver a Lupita Villalobos vestida de novia en su boda.

Se puede observar que Juan Luis se dejó llevar por el momento romántico y lloró cuando Lupita Villalobos caminaba hacia el altar.

La llegada de Lupita Villalobos fue la más esperada, con Juan Luis esperándola del otro lado del altar para sellar su amor.

Lupita Villalobos deslumbró en su camino con un vestido de Narciza Severa con detalles de encaje y pedrería.

Visiblemente emocionado, Juan Luis se quedó sorprendido con la belleza de Lupita Villalobos, quien fue entregada del brazo de su papá.

Lupita Villalobos y Juan Luis se casaron el viernes 29 de agosto de 2025 en Toledo, España, de donde se sabe que es originario el novio.

Los recién casados escogieron un majestuoso lugar para celebrar su amor acompañados de familiares y amigos muy queridos.

Los votos de amor de Lupita Villalobos y Juan Luis en su boda

Lupita Villalobos y Juan Luis oficialmente son marido y mujer, los ahora esposos sellaron su amor con unas bellas palabras.

Las redes sociales comparten los momentos más especiales de la boda de Lupita Villalobos y Juan Luis, sus votos matrimoniales.

Lupita Villalobos rompió en llanto al decir sus votos de amor a Juan Luis:

“Como no elegirte a ti Juan, si cuando mis pies tienen frío los calientan tus piernas y hasta los arropas más, aunque a ti te de frío”. Lupita Villalobos

Por su parte, Juan Luis también le expresó todo su amor a Lupita Villalobos:

“Mañana nos vamos a levantar y nos quedara otra vida por delante, y así eternamente, lo mejor es que yo en cada una de las vidas, elijo vivirlas a tu lado” Juan Luis

La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis está siendo de la más comentada en redes sociales, quienes aplauden el amor de la pareja.