La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis -de 47 años de edad- es uno de los eventos más esperados por los fans de Las Alucines.

Por lo que aquí te compartimos la fecha y el lugar en donde se casará Lupita Villalobos, de 35 años de edad.

¿Dónde y cuándo será la boda de Lupita Villalobos y Juan Luis?

La boda de Lupita Villalobos y Juan tendrá lugar el próximo viernes 29 de agosto de 2025.

Y aunque Lupita Villalobos no dio muchos detalles sobre el evento, se sabe que la integrante de Las Alucines se casará en Toledo, España.

Lupita Villalobos y Juan Luis (Lupita Villalobos Instagram )

La mayor de Las Alucines viajó junto a Kass Quezada -de 29 años de edad- y Un tal Fredo, quienes serán su dama y caballero de honor.

En un video publicado en TikTok, Kass Quezada y Un tal Fredo -de 32 años de edad- presumieron que ya están junto a su gran amiga.

Cabe mencionar que esta es la segunda boda de Lupita Villalobos, quien aseguró en un video de YouTube que esta unión será “preciosa y va a ser mucho mejor”.

Lupita Villalobos sigue en los preparativos de su boda

Además de las fotografías y videos de los últimos días de soltera de Lupita Villalobos, Kass Quezada y Un tal Fredo compartieron los últimos detalles de la boda.

Y es que pareciera que a Lupita Villalobos se le olvidó todo, ya que a dos días del evento se estaba comprando los zapatos.

¿Cuándo se conocieron Lupita Villalobos y Juan Luis?

En el video de YouTube, Hablemos de: Matrimonio, Lupita Villalobos reveló que comenzó a salir con Juan Luis en el 2021, poco después de haberse divorciado.

Por lo que sus amigas le pedían a Lupita Villalobos que fuera más lento en su relación con Juan Luis.

Sin embargo, Lupita Villalobos aseguró que su futuro esposo fue quien la sacó del “hoyo” en el que estaba tras haber sido engañada.

“La palabra matrimonio le quedaba chica a lo que nosotros tenemos”, aseguró la influencer sobre su relación con Juan Luis, quien es 13 años mayor que ella.