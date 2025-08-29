Lupita Villalobos -de 35 años de edad- deslumbró con un vestido de novia que viajó de Monterrey a España para su boda con Juan Luis.

El vestido que usó Lupita Villalobos para su enlace matrimonial fue hecho a su medida con aplicaciones de encaje y pedrería.

El vestido de novia de Lupita Villalobos para su boda con Juan Luis, fue diseñado por Saúl Tello en Monterrey para la firma Narciza Severa.

A través de redes sociales, Narciza Severa compartió un video del proceso de creación del vestido de novia de Lupita Villalobos.

Lupita Villalobos lució un vestido de dos piezas que incluía un corset y una falda larga corte sirena.

Las aplicaciones del vestido le dieron el toque de elegancia al incluir encaje y pedrería de cristal por todo el atuendo.

Lupita Villalobos no llevo veló de novia pero, en su lugar optó por un collar de piedras blancas que sujetó la cola de tul.

Para complementar el look, Lupita Villalobos decidió lucir un ramo de rosas blancas con zapatos Jimmy Choo y un maquillaje natural.

Narciza Severa detalló que el vestido de novia de Lupita Villalobos fue diseñado especialmente para la influencer.

“Teníamos que resaltar la cinturita de Lupita” comentó el diseñador Saúl Tello sobre la pieza de alta costura.

Lupita Villalobos se casó con Juan Luis en Toledo, España

El viernes 29 de agosto, Lupita Villalobos está celebrando su boda con Juan Luis en Toledo, España.

A través de Instagram, Lupita Villalobos compartió un video de cada detalle de su enlace matrimonial.

“Hoy nos casamos. Somos muy felices de compartir esto con ustedes. Los queremos mucho” Lupita Villalobos

La boda de Lupita Villalobos y Juan Luis fue en un majestuoso lugar al aire libre, destacando el ambiente rodeado de naturaleza.

En este día especial, los novios estuvieron acompañados de sus respectivas familias y algunos amigos cercanos.

Entre los invitados se encontraban personalidades del mundo digital, como: