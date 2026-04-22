José Elías Moreno es un reconocido actor mexicano de televisión, cine y teatro, heredero de una importante tradición artística al ser hijo del legendario actor de la Época de Oro del cine mexicano del mismo nombre.

Con más de cinco décadas de carrera, se ha consolidado como una figura constante en las telenovelas y producciones nacionales, además preside la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

¿Quién es José Elías Moreno?

José Elías Moreno es un actor, director y productor mexicano con una carrera activa desde 1976. Ha participado en múltiples telenovelas que marcaron época, como Los ricos también lloran, Colorina, Rubí y Quiero amarte, además de incursionar en cine.

A lo largo de su trayectoria, se ha distinguido por su versatilidad interpretativa y por mantener vigente el legado artístico familiar dentro de la industria del entretenimiento en México.

¿Qué edad tiene José Elías Moreno?

José Elías Moreno nació el 13 de junio de 1956 en la Ciudad de México, por lo que en 2026 tiene 69 años.

¿Quién es la esposa de José Elías Moreno?

José Elías Moreno está casado con Maru de Moreno, con quien ha compartido más de cuatro décadas de vida en común.

¿Qué signo zodiacal es José Elías Moreno?

Al haber nacido el 13 de junio, su signo zodiacal es Géminis, asociado con la comunicación, adaptabilidad y versatilidad, cualidades que han marcado su carrera como actor.

¿José Elías Moreno tiene hijos?

Sí, es padre de tres hijos: Elías, María y Andrea.

¿Qué estudió José Elías Moreno?

José Elías Moreno se formó como actor en el Instituto Andrés Soler, una de las instituciones más reconocidas en formación actoral en México.

¿En qué ha trabajado José Elías Moreno?

José Elías Moreno ha desarrollado una amplia carrera en cine, televisión y teatro, consolidándose como uno de los actores más constantes de la industria.

Trayectoria destacada: