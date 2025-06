El actor José Elías Moreno de 69 años de edad, quien es presidente de la ANDI, habla de la ‘muerte’ de Adela Noriega, luego de que con inteligencia artificial se difundió la noticia.

La ‘muerte’ de Adela Noriega de 55 años de edad, fue una noticia que tuvo mucha difusión sobre todo porque la actriz lleva años sin aparecer en medios o redes sociales.

Pero ¿es real que Adela Noriega murió? José Elías Moreno aclara si ya se avisó a la ANDI y qué pasa con las regalías de la actriz.

La noticia de la ‘muerte’ de Adela Noriega se dio a conocer en redes sociales y aunque se usó la inteligencia artificial, el que la actriz no haya aparecido ni en estos casos sigue causando intriga.

Y es que Adela Noriega decidió retirarse de espectáculo hace al menos 15 años sin aparecer en una sola ocasión ante los medios.

Por otra parte, circula una cuenta de Instagram que sería de la actriz, pero que en realidad se desconoce su autenticidad.

Ante ello, el presidente de la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), fue cuestionado sobre la ‘muerte’ de Adela Noriega, lo que creyó poco creíble.

Y es que sincerándose ante la prensa, José Elías Moreno contó que no ha estado muy presente en la oficina de la ANDI. Sin embargo, cree que de haber muerto Adela Noriega le hubieran hablado para avisarle.

“No estaba enterado, entonces no creo que sea una noticia que haya trascendido a la oficina (de la ANDI) Si si sucedió o no, no lo sé, espero que no”.

José Elías Moreno, actor.