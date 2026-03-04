La actriz del Cine de Oro, Ana Luisa Peluffo, murió a los 96 años en Jalisco, según informó su familia por un comunicado, pero ¿quién fue?
Te compartimos sobre Ana Luisa Peluffo con los siguientes datos:
- Quién fue
- Edad
- Esposo
- Signo zodiacal
- Hijos
- Estudios
- Trabajo
¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?
Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo o bien, Ana Luisa Peluffo, fue una actriz mexicana conocida por ser la primera en hacer un desnudo en el cine mexicano, antes que el cine de ficheras.
Ana Luisa Peluffo nació en Querétaro, sin embargo, murió en Tepatitlán Morelos en Jalisco, donde vivió sus últimos años de vida en su rancho.
¿Qué edad tenía Ana Luisa Peluffo?
Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años de edad, pues nació el 9 de octubre de 1929 y murió el 4 de marzo de 2026.
¿Quién fue el esposo de Ana Luisa Peluffo?
El esposo de Ana Luisa Peluffo fue Octavio Arias. Sin embargo, se dice que se casó tres veces más.
¿Qué signo zodiacal era Ana Luisa Peluffo?
Ana Luisa Peluffo era del signo zodiacal de Libra, pues nació un 9 de octubre.
¿Cuántos hijos tuvo Ana Luisa Peluffo?
Ana Luisa Peluffo tuvo únicamente un hijo, pero se desconoce su identidad, aunque se dice se dedicó a la aviación.
¿Qué estudió Ana Luisa Peluffo?
Se dice que Ana Luisa Peluffo estudió decoración, danza clásica y ballet acuático. Esto además de que hablaba inglés, francés, italiano y portugués.
¿En qué trabajó Ana Luisa Peluffo?
Ana Luisa Peluffo fue actriz, siendo su papel más reconocido el de La fuerza del deseo, por haber sido el primer desnudo del cine mexicano.
Sin embargo, su trabajo más destacado fue en películas, siendo algunas de estas donde Ana Luisa Peluffo actuó:
- Tarzan and the Mermaids
- La venenosa
- Orquídeas para mi esposa
- El seductor
- La ilegítima
- Besos prohibidos
- La adúltera
- Las esclavas de Cartago
- Camino del deseo
- La Diana cazadora
- Dos fantasmas y una muchacha
- Camino del mal
- La mujer marcada
- El aventurero
- Pobres millonarios
- Socios para la aventura
- Ama a tu prójimo
- Cóndor blanco
- Furia de venganza
- Dos cruces en el Ocaso
- El hijo de Camelia la Texana
- Sangre de rey
- El tigre de Michoacán
- La venganza del viejo
- Taxi asesino
- Olvidados
- Cartas a Elena
- El Mariachi (serie)
A su trayectoria se le suman algunas telenovelas como:
- Las momias de Guanajuato
- Hermanos Coraje
- Pobre Clara
- Juana Iris
- Monte calvario
- Pobre señorita Limantour
- El pecado de Oyuki
- Lo blanco y lo negro
- Entre la vida y la muerte
- Marimar
- Lazos de amor
- Tú y yo
- María Isabel
- Soñadoras
- Serafín
- Carita de Ángel
- Contra viento y marea
Ana Luisa Peluffo murió hoy 4 de marzo a los 96 años de edad, informó su sobrina Elena Ivonne, detallando aspectos que rodearon su fallecimiento.
La actriz del Cine de Oro murió en su rancho en Tepantitlán de Morelos, Jalisco, rodeada de su familia. Además de que se dijo en sus últimos años estuvo en cercanía de su hijo.
“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”.Comunicado sobre la muerte de Ana Luisa Peluffo.
Asimismo, se dijo que la actriz deseaba tener un funeral privado, de modo que seguirán su voluntad, por lo que agradecieron las muestras de cariño y la comprensión.
La última aparición pública que la actriz del Cine de Oro tuvo fue en 2014 participando en la serie El Mariachi.