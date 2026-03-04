La actriz del Cine de Oro, Ana Luisa Peluffo, murió a los 96 años en Jalisco, según informó su familia por un comunicado, pero ¿quién fue?

Te compartimos sobre Ana Luisa Peluffo con los siguientes datos:

Quién fue

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Ana Luisa Peluffo, la actriz del Cine de Oro a los 96 años de edad

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo o bien, Ana Luisa Peluffo, fue una actriz mexicana conocida por ser la primera en hacer un desnudo en el cine mexicano, antes que el cine de ficheras.

Ana Luisa Peluffo nació en Querétaro, sin embargo, murió en Tepatitlán Morelos en Jalisco, donde vivió sus últimos años de vida en su rancho.

Ana Luisa Peluffo, actriz. (Cuartoscuro/Eduardo Loza / Eduardo Loza)

¿Qué edad tenía Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años de edad, pues nació el 9 de octubre de 1929 y murió el 4 de marzo de 2026.

¿Quién fue el esposo de Ana Luisa Peluffo?

El esposo de Ana Luisa Peluffo fue Octavio Arias. Sin embargo, se dice que se casó tres veces más.

¿Qué signo zodiacal era Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo era del signo zodiacal de Libra, pues nació un 9 de octubre.

Ana Luisa Peluffo, actriz. (Facebook/analuisapeluffo)

¿Cuántos hijos tuvo Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo tuvo únicamente un hijo, pero se desconoce su identidad, aunque se dice se dedicó a la aviación.

¿Qué estudió Ana Luisa Peluffo?

Se dice que Ana Luisa Peluffo estudió decoración, danza clásica y ballet acuático. Esto además de que hablaba inglés, francés, italiano y portugués.

Ana Luisa Peluffo, actriz. (Facebook/analuisapeluffo)

¿En qué trabajó Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo fue actriz, siendo su papel más reconocido el de La fuerza del deseo, por haber sido el primer desnudo del cine mexicano.

Sin embargo, su trabajo más destacado fue en películas, siendo algunas de estas donde Ana Luisa Peluffo actuó:

Tarzan and the Mermaids

La venenosa

Orquídeas para mi esposa

El seductor

La ilegítima

Besos prohibidos

La adúltera

Las esclavas de Cartago

Camino del deseo

La Diana cazadora

Dos fantasmas y una muchacha

Camino del mal

La mujer marcada

El aventurero

Pobres millonarios

Socios para la aventura

Ama a tu prójimo

Cóndor blanco

Furia de venganza

Dos cruces en el Ocaso

El hijo de Camelia la Texana

Sangre de rey

El tigre de Michoacán

La venganza del viejo

Taxi asesino

Olvidados

Cartas a Elena

El Mariachi (serie)

A su trayectoria se le suman algunas telenovelas como:

Las momias de Guanajuato

Hermanos Coraje

Pobre Clara

Juana Iris

Monte calvario

Pobre señorita Limantour

El pecado de Oyuki

Lo blanco y lo negro

Entre la vida y la muerte

Marimar

Lazos de amor

Tú y yo

María Isabel

Soñadoras

Serafín

Carita de Ángel

Contra viento y marea

Ana Luisa Peluffo, actriz. (Facebook/analuisapeluffo)

Ana Luisa Peluffo murió hoy 4 de marzo a los 96 años de edad, informó su sobrina Elena Ivonne, detallando aspectos que rodearon su fallecimiento.

La actriz del Cine de Oro murió en su rancho en Tepantitlán de Morelos, Jalisco, rodeada de su familia. Además de que se dijo en sus últimos años estuvo en cercanía de su hijo.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”. Comunicado sobre la muerte de Ana Luisa Peluffo.

Asimismo, se dijo que la actriz deseaba tener un funeral privado, de modo que seguirán su voluntad, por lo que agradecieron las muestras de cariño y la comprensión.

Comunicado sobre la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo. (Facebook/elena.ivonne)

La última aparición pública que la actriz del Cine de Oro tuvo fue en 2014 participando en la serie El Mariachi.