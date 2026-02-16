Logan Paul es una celebridad de internet, youtuber, empresario y luchador profesional estadounidense que saltó a la fama en redes sociales y logró expandir su carrera al boxeo, la lucha libre y los negocios. Conoce más acerca de su vida personal, estudios y trayectoria profesional.

¿Quién es Logan Paul?

Logan Alexander Paul es un creador de contenido y empresario nacido en Estados Unidos. Se hizo famoso primero en la plataforma Vine y posteriormente en YouTube, donde acumuló millones de seguidores. Con el paso de los años diversificó su carrera hacia el boxeo, la lucha libre profesional y los negocios.

¿Qué edad tiene Logan Paul?

Logan Paul nació el 1 de abril de 1995 en Westlake, Ohio, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Logan Paul tiene esposa?

Sí, Logan Paul está casado con la modelo danesa Nina Agdal.

Logan Paul, youtuber y luchador (Ig: @loganpaul)

¿Qué signo zodiacal es Logan Paul?

Al haber nacido el 1 de abril, Logan Paul es Aries, signo que se caracteriza por ser energético, valiente e independiente.

¿Logan Paul tiene hijos?

Sí, Logan y Nina tienen una hija que nació en septiembre del 2024.

¿Qué estudió Logan Paul?

Logan Paul asistió a la Ohio University, donde estudió Ingeniería Industrial, aunque dejó la universidad para dedicarse de tiempo completo a su carrera como creador de contenido.

¿En qué ha trabajado Logan Paul?

Logan Paul ha dedicado gran parte de su vida a ser creador de contenido en YouTube, donde acumula millones de suscriptores. Además, ha participado en películas y series, incluyendo participaciones en Hollywood

Más tarde, diversificó su carrera y participó en peleas de alto perfil, incluida una exhibición contra Floyd Mayweather Jr. en 2021

En el 2022 firmó contrato con la WWE, y ha participado en eventos como WrestleMania, consolidándose como luchador profesional

Es cofundador de la marca de bebidas energéticas Prime Hydration, junto al también creador de contenido KSI