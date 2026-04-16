Ramsey Khalid Ismael se identifica en redes sociales como Johnny Somali. Su nombre actualmente acapara titulares por su situación jurídica en Corea del Sur.

El youtuber pasará 6 meses en una prisión de Corea del Sur por vandalismo y conducta inapropiada, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Johnny Somali?

Ramsey Khalid Ismael, nombre real de Johnny Somali, es un exstreamer y actual creador de contenido cuyo comportamiento hostil y provocador durante sus viajes al extranjero le ha ayudado a generar ingresos y conseguir fama a través de YouTube.

Johnny Somali (Captura de pantalla YouTube)

¿Qué edad tiene Johnny Somali?

Johnny Somali nació en Phoenix, Arizona, el 26 de septiembre de 2000 por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Johnny Somali?

Se desconoce el estado civil de Johnny Somali.

¿Qué signo zodiacal es Johnny Somali?

A Johnny Somali lo rige el signo zodiacal de libra.

Johnny Somali (Captura de pantalla YouTube)

¿Cuántos hijos tiene Johnny Somali?

Se desconoce esta información sobre Johnny Somali.

¿Qué estudió Johnny Somali?

Se desconoce el grado de estudios de Johnny Somali aún cuando en una de sus transmisiones dijo haberse graduado de la Universidad Estatal de Arizona, declaración que sus seguidores ponen en duda.

¿En qué ha trabajado Johnny Somali?

Johnny Somali afirmó haber trabajado en el sector financiero y como administrador de bienes raíces, declaraciones que sus seguidores ponen en duda.

Johnny Somali (Captura de pantalla YouTube)

Aunado a esto, ha creado contenido para distintas plataformas como:

Witch

Kick

Rumble

YouTube

Ramsey Khalid Ismael alias Johnny Somali, pasará 3 meses en Corea del Sur

El miércoles 15 de abril de 2026, la Corte del Distrito Oeste declaró culpable a Ramsey Khalid, Ismal alias Johnny Somali, por vandalismo en Corea del Sur.

El youtuber estadounidense pasará 3 meses en prisión por vandalismo y conducta inapropiada.

Debido a que un juez consideró que existía riesgo de fuga, ordenó la detención inmediata de Johnny Somali, quien tenía prohibido salir del país durante el desarrollo de su juicio.

La sentencia es el resultado del mal comportamiento que el youtuber tuvo en octubre de 2024, cuando besó y le bailó eróticamente a una estatua que estatua que rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual del ejército japonés, durante la Segunda Guerra Mundial.

El creador de contenido transmitió el momento en vivo a través de Youtube, donde aumentó su número de seguidores y además facturó.

Johnny Somali ofende a Corea del Sur (Captura de pantalla YouTube)

Johnny Somali (Captura de pantalla YouTube)

Tras una investigación y empeorando su situación, se descubrió que se ha comportado inapropiadamente en Corea del Sur como en otros países Japón e Israel.

Actualmente enfrenta distintos cargos: