Irene Larios es la esposa del actor Alexis Ortega, quien murió a los 38 años el pasado 24 de de enero de 2026.

La esposa de Alexis Ortega también es creadora de contenido sobre salud mental.

¿Quién es Irene Larios? Esposa de Alexis Ortega

Irene Larios Chagas es una psicóloga clínica y creadora de contenido, esposa del actor Alexis Ortega.

Alexis Ortega e Irene Larios llevaban varios años de relación y en 2022 se casaron en una boda privada en Valle de Bravo.

Alexis Ortega y su esposa, Irene Larios (Instagram/@ortegalexis)

¿Qué edad tiene Irene Larios?

No se tiene información sobre la edad de Irene Larios.

¿Quién es el esposo de Irene Larios?

Irene Larios estaba casada con Alexis Ortega; llevaban 3 años de matrimonio.

Alexis Ortega e Irene Larios (@ortegalexis)

¿Qué signo zodiacal es Irene Larios?

Se desconoce el signo zodiacal de Irene Larios.

¿Cuántos hijos tiene Irene Larios?

No hay información sobre si Irene Larios tiene hijos.

Irene Larios, psicóloga y esposa de Alexis Ortega (Instagram/@psi.irene)

¿Qué estudió Irene Larios?

Irene Larios estudió psicología y tiene diplomas en psicopatología y neurociencias.

También tiene un diplomado en terapia conectiva conductual; tiene la maestría en clínica con enfoque psicoanalítico.

¿En qué trabaja Irene Larios?

Irene Larios trabaja en la clínica Plena Psicoterapia, donde ofrece terapia y también es creadora de contenido sobre salud mental.

La psicóloga tiene un podcast llamado Tranquila Mente.

Irene Larios y Alexis Ortega llevaban 3 años casados

La muerte de Alexis Ortega sorprendió al gremio artístico, pues el actor era reconocido por trabajo en el doblaje donde prestó su voz a Spider-Man.

También es reconocido por su trabajo como actor secundario en Luis Miguel: la serie.

Irene Larios y Alexis Ortega se casaron en marzo de 2022, por lo que llevaban tres años de matrimonio.

Hasta el momento, Irene Larios no se ha manifestado por la muerte de Alexis Ortega y tampoco ha revelado la causa de muerte.