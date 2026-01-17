Una noticia triste para los fans de los programas de Nickelodeon de inicios de siglo, pues se dio a conocer la muerte de la actriz Kianna Underwood a los 33 años.

Si bien no fue tan mediática como otras estrellas de Nickelodeon de la época, Kianna Underwood fue parte fundamental de diversos shows del canal.

Kianna Underwood (Nickelodeon)

Kianna Underwood murió en un accidente de tránsito

Alrededor de las 6:50 p.m. del 16 de enero, se reportó la muerte de Kianna Underwood en un accidente de tránsito en Brownsville, Brooklyn.

De acuerdo con la información oficial, Kianna Underwood murió luego que un automóvil particular la atropellara y arrastrara varios metros en el asfalto.

El reporte indica que la actriz habría atravesado la calle de manera imprudente, con el semáforo peatonal en rojo, sumado a que el conductor del auto no notó su presencia.

Dicho conductor se dio a la fuga tras el accidente; hasta el momento no se han reportado arrestos ni sospechosos debido a este evento.

Las autoridades de Nueva York señalaron que mantendrán las investigaciones alrededor de la muerte, así como de la identidad del mencionado conductor.

Kianna Underwood (Nickelodeon)

¿Quién fue Kianna Underwood?

Kianna Underwood fue una actriz estadounidense, conocida por sus papeles infantiles y de adolescente en los programas de Nickelodeon.

Kianna Underwood estuvo presente en varios programas infantiles y para adolescentes de finales de los 90’s y principios de los 2000.

Estos son los proyectos más destacados donde ella participó:

All That

Little Bill

24 Hour Woman

Hairspray

Sin embargo, tras dejar el canal se dedicó a iniciativas más pequeñas, dejando un poco de lado su carrera como actriz de grandes obras.

Aún así se mantenía activa, además de que seguía siendo muy querida por los fans de All That, donde ella fue parte de la última temporada.

Durante su etapa en este programa actuó al lado de personalidades como Jamie Lynn Spears y Kennan & Kel.