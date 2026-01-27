Algo que han destacado los fans de Alexis Ortega, actor de doblaje que murió el 24 de enero de 2026, es que no había publicado en su Instagram desde noviembre de 2025.

De hecho, algunos señalan que la última publicación de Alexis Ortega parece una especie de despedida, pues solo se deja ver junto a su mascota.

¿Cuál fue la última publicación de Alexis Ortega?

La última publicación de Alexis Ortega en Instagram fue el 7 de noviembre de 2025, donde aparece el actor junto a su perro, Nacho, quien era un recurrente en sus fotos.

No hay un texto complejo o algo relevante que acompañe a la foto de Alexis Ortega, solo una pequeña leyenda que dice “My Doggo”, es decir, mi perro.

Después de eso, el actor dejó de publicar fotos y videos, cosa extraña, pues si uno ve su perfil se puede dar cuenta que era bastante activo en redes sociales.

Incluso ponía fotos y videos de su familia, ya sea de su esposa Irene Larios, de su hermano, e incluso de su sobrina, la cual aún es una bebé.

En estos casi tres meses de inactividad no hubo un mensaje o algo que explicara su ausencia, lo cual en este momento deja muchas dudas a fans del actor.

No se ha revelado la causa de muerte de Alexis Ortega

Aunque Alexis Ortega murió el 24 de enero, el anuncio de su muerte se dio el día 26; sin revelarse la causa.

Si bien hay muchas versiones rondando redes sociales sobre la muerte de Alexis Ortega, una de estas sobre una supuesta intoxicación, no hay nada oficial de la familia.

Reportes señalan que el actor no sufría de ninguna enfermedad de cuidado , así como tampoco había tenido algún accidente reciente o que hubiera provocado una afectación.