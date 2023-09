¡Que siempre no! Wendy Guevara habría quedado fuera de la novela de Juan Osorio, incluso ya se especula sobre quién podría ser su remplazo en ‘El Amor No Tiene Receta’.

Pese a que prácticamente ya se había confirmado la participación de Wendy Guevara en la nueva telenovela de Jua Osorio, ahora parece que la influencer habría quedado fuera.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- fue la primera en poner en duda su participación al revelar que tiene mucho trabajo y que le sería imposible grabar durante tres meses.

En medio de todas las especulaciones, se dio a conocer que Wendy Guevara había dejado plantado a Juan Osorio -de 66 años de edad- por lo que ya se estaría pensando en su remplazo.

Durante el programa de ‘Fórmula Espectacular’, Flor Rubio reveló que Wendy Guevara dejó plantado a Juan Osorio.

Flor Rubio señaló que Juan Osorio ya se encuentra muy adelantado con todos los preparativos para su novela ‘El Amor No Tiene Receta’.

“Wendy Guevara ya me lo dejo plantado, desafortunadamente. Pero Juan Osorio sigue adelante, los protagonistas son Daniel Elbittar y Claudia Martín”

Sobre su posible sustituta, Flor Rubio puntualizó que no necesariamente tendría que ser una mujer trans pues el papel de Wendy Guevara lo podría ser una chica.

“Wendy iba a participar en El Amor No Tiene Receta, porque le hicieron un personaje de la mejor amiga. No sé si al final el personaje que iba a hacer Wendy lo hace una chica, no necesariamente una mujer trans”

Flor Rubio