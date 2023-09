La actriz Libertad Palomo no cree que Wendy Guevara sea quien le abrió las puertas a las personas trans en México y dio sus argumentos bien fundamentados.

Debido al éxito que tuvo Wendy Guevara -de 30 años de edad- en La Casa de los Famosos México, se le cuestionó a Libertad Palomo sobre su postura ante la influencer trans.

Y es que para muchos, el que Wendy Guevara estuviera en el reality show, lo ganara y ahora tenga más proyectos en puerta, hizo que la llamaran como quien visibilizó a las mujeres trans en televisión.

Sin embargo, Libertad Palomo -de 55 años de edad- negó que esto fuera así, con argumentos muy firmes sobre las personas trans en la televisión mexicana.

Para algunos televidentes, Wendy Guevara fue quien le ha dado visibilidad a las personas trans en la televisión en México, pero Libertad Palomo niega que sea hacía con argumentos vívidos.

En una entrevista que Libertad Palomo tuvo con el canal de YouTube de Carlos Alberto Comunicador, explicó su postura sobre Wendy Guevara, “no estoy de acuerdo”.

Libertad Palomo dijo a quiénes creen que Wendy Guevara fue quien le dio visibilidad a las personas trans en México, “llegaron treinta años tarde a la fiesta”.

La actriz dejó claro que ella fue la primera persona mexicana en hacer cambio de sexo e identidad, del masculino al femenino.

Y es que Libertad Palomo recordó lo que tuvo que vivir para que -ahora sí- personas trans como Wendy Guevara, tuvieran visibilidad en la televisión mexicana.

“Llegué a estar en la cárcel porque se me acusó de haber alterado el padrón electoral, usurpación de identidad, fui encarcelada porque alguien decidió que yo lo que hacía era algo malo, ni siquiera tuvo presunción de inocencia”.

Explicó que hoy Wendy Guevara “puede ser legal” porque cuando ella comenzó la visibilización -al menos en la televisión- se vivían persecuciones, asesinatos y crímenes de transfobia.

“Yo no creo que ninguna Wendy me abra caminos, a mí me abre camino el trabajo, el estudio, la preparación, prepararme noche tras noche con todo el profesionalismo para que el público se vaya con lo mejor”.

Libertad Palomo, actriz.