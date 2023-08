Wendy Guevara es la primera mujer trans en protagonizar portada de la revista Quien México y esto fue lo que dijo tras ganar La Casa de los Famosos México.

Desde que entró a La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ganó el corazón de todos los televidentes convirtiéndose en la primera mujer trans en ganar un reality show en México.

El éxito de Wendy Guevara va más allá de La Casa de los Famosos México y es que se preparan varios proyectos con la influencer, incluida una serie para Vix.

Sin embargo, Wendy Guevara -de 30 años de edad- sorprendió al protagonizar la portada de la revista Quién en su edición del mes de septiembre 2023.

Se trata de una gran hazaña, pues Wendy Guevara es la primera mujer trans en lograrlo.

A dos semanas de convertirse en la gran ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara sorprendió al aparecer en la portada de una revista muy importante.

En sus redes sociales, la revista Quien México presumió que Wendy Guevara protagoniza su portada -digital y física- del mes de septiembre.

En su publicación, la revista Quien reconoce que Wendy Guevara ha conquistado la pantalla convirtiéndose en un tema de conversación.

“Tras ser parte de la historia de la televisión en México, la revista Quien reconoció que no podía no hablar con Wendy Guevara luego de haberlo ganado todo. “El final de esta historia no lo ha tenido ninguna telenovela o programa en la televisión mexicana en el pasado. Con la atención de una audiencia que se cuenta por millones, esta mujer trans se convirtió en la primera en ganar un reality show en nuestro país: conquistó las pantallas, se adueñó de TikTok y de las conversaciones de sobremesa. Tenemos que hablar de Wendy, la perdida que lo ganó todo”

La revista Quien platicó con Wendy Guevara a solo unas horas de haber ganado La Casa de los Famosos México, por lo que seguía muy sorprendida con todo lo que había pasado.

En su publicación se resaltó que Wendy Guevara es la primera mujer trans que protagoniza la portada de la revista Quien.

Pese a que conquistó La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara confesó que se sentía muy nerviosa de entrar al reality show.

Aunque ya era conocida por su trabajo en las redes sociales, Wendy Guevara destacó que todavía hay mucha discriminación y no sabía a lo que se iba a enfrentar.

Wendy Guevara destacó que no se siente una estrella, pero que si ahora le gritan más cuando la reconocen.

“La verdad no me siento la estrella, la neta no. Aunque ahora me encuentro a mucha gente en los semáforos que me grita y digo wow. Antes me reconocían, pero ahorita me gritan más”

Wendy Guevara